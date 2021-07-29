Başkan Erdoğan orman yangınlarını yakından takip ediyor!

Türkiye'deki yangın kabusu sürüyor. Başkan Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi aldı.



Öte yandan Başkan Erdoğan, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve vefat eden vatandaşlar için ise baş sağlığı diledi.



Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.



