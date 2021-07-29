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Ekonomi
Başkan Erdoğan'dan '12. Kazan Summit 2021 Zirvesi'ne mesaj!

Başkan Erdoğan'dan '12. Kazan Summit 2021 Zirvesi'ne mesaj!

Başkan Erdoğan "12. Kazan Summit 2021" zirvesinde gerçekleştirilen "Bilinçli Tüketim" başlıklı oturuma mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Kısa süre önce açıklanan ihracat ve ilk çeyreğe ait büyüme rakamları, ülkemizin başarısının 2021 yılında da sürdüğünü göstermektedir. Salgının açtığı fırsat pencerelerini en etkin şekilde kullanarak ticaret, yatırım, sanayi ve lojistikte yakaladığımız bu ivmeyi devam ettireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Ekonomi / 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:51
Başkan Erdoğan'dan '12. Kazan Summit 2021 Zirvesi'ne mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "12. Kazan Summit 2021" zirvesinde gerçekleştirilen "Bilinçli Tüketim" başlıklı oturuma mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye olarak gerek Rusya Federasyonu'yla gerekse İslam ülkeleriyle ekonomik, ticari, savunma, turizm ve yatırım iş birliğinin kazan kazan temelinde gelişmesine büyük önem verdiğini bildiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla bir taraftan yakın coğrafyamızdan başlayarak komşularımızla ilişkilerimizi ilerletirken, diğer taraftan da İslam ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım imkanlarının artırılması için gayret gösteriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi bünyesinde attığımız adımların yanı sıra helal gıda standardı ve belgelendirilmesine yönelik faaliyetlerimize de son dönemde hız verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle içe kapanmanın ve korumacılığın arttığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemlerin devreye alınmasını sağlayarak kısıtlamaların ekonomileri üzerinde yol açtığı tahribatı en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

RAKAMLAR BAŞARIYI GÖSTERİYOR

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nitekim salgın dönemine ait ekonomik veriler Türkiye'nin bu kritik süreçte oynadığı rolü açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Olumsuz ekonomik iklime, tedarik ve lojistik zincirlerindeki akamete rağmen Türkiye, 2020 yılını yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla kapatmıştır. Kısa süre önce açıklanan ihracat ve ilk çeyreğe ait büyüme rakamları, ülkemizin başarısının 2021 yılında da sürdüğünü göstermektedir. Salgının açtığı fırsat pencerelerini en etkin şekilde kullanarak ticaret, yatırım, sanayi ve lojistikte yakaladığımız bu ivmeyi devam ettireceğiz."

Türkiye'nin müesseseleşmesi ve standardizasyonu için büyük çaba harcadığı ve ciddi ekonomik potansiyel barındıran helal gıda meselesini gündemde tutmayı sürdüreceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazan Zirvesi'nin, ülkemizin bu alandaki gayretlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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