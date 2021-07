Bakan Pakdemirli flaş Manavgat açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.



"Yangın henüz kontrol altına alınmadı"



Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor. Birinci önceliğimiz can kaybının olmaması. Can kaybının olmaması teselli edici. Hasar tespit çalışmalarımız yangın kontrol altına alınır alınmaz başlayacak. Bölgede şu an için herhangi bir ihtiyaç yok. Vatandaşlar akrabalarına dağılmış durumda.



"Yangının çıkış nedeni netlik kazanmadı"



Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok. Emniyet ekiplerimiz soruşturuyor.



Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok.



Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlar



Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor.