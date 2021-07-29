ABD’de büyük deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) yaptığı açıklamada, Alaska Yarımadası'nda 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyledi.



35 KM DERİNLİKTE



USGS, depremin 35 km derinlikte olduğunu ekledi.



TSUNAMİ UYARISI YAPILDI



ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Pasifik'teki Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami uyarısı yayımladı.



PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER



Eyaletin Perryville bölgesinin 91 kilometre güneydoğusunda gerçekleşen depremin ardından yetkililerin kırmızı alarma geçtiği öğrenildi.



USGS'nin verilerine göre 8.2'lik deprem sonrası aynı bölgede 6.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

