30 Temmuz Cuma Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 30 Temmuz Cuma Günü Televizyonda Ne Var? 30 Temmuz Yayın Akışı

Türkiye'nin sevilen kanallarında oldukça yoğun bir haftanın sonuna gelindi. İşte birbirinden farklı dizilerin ekrana geleceği 30 Temmuz Cuma yayın akışı! 30 Temmuz Cuma günü hangi diziler var?





30 Temmuz 2021 Cuma ATV Yayın Akışı



30 Temmuz 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı

30 Temmuz 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı

30 Temmuz 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı

30 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 Yayın Akışı



30 Temmuz 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı



• 08.00 Kahvaltı Haberleri• 10.00 Kardeşlerim• 13.0 ATV Gün Ortası• 14.00 Maraşlı• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova• 19.00 ATV Ana Haber• 20.00 İnanılmaz Aile 2 TV'de İlk- Yabancı Sinema• 06.00 Geniş Aile• 07.00 Medcezir• 09.15 Yüksek Sosyete• 10.45 Kaçak Gelinler• 13.15 Aramızda Kalsın• 16.20 Güzel Köylü• 18.30 Star Haber• 20.00 Kazara Aşk• 08.00 Çalar Saat• 11.00 Şef Akademi Doğada• 12.30 Hayat Bayram Olsa• 14.00 Mucize Doktor• 16.30 Şevkat Yerimdar• 19.00 FOX Ana Haber• 20.00 Güldür Güldür Show• 05.30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi• 06.40 Kalk Gidelim• 10.10 Tozkoparan İskender• 11.40 Gönül Dağı• 15.20 Masumlar Apartmanı• 19.00 Ana Haber• 20.00 Yabancı Sinema ‘Vikingler Büyük Macera'• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 Tv Filmi Zeliş ile İrem• 09.45 Yemin• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı• 12.30 Dizi ‘Aşk Bir Rüya'• 14.30 Mutfağım Şahane• 15.30 Masum• 18.00 Kanal 7 Haber Saati• 19.00 Baş Tacım• 21.30 Diriliş Ertuğrul• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Oynat Bakalım• 09.30 MasterChef Türkiye• 13.00 Paylaş Benimle• 15.00 Paylaş Benimle / Yeni Bölüm• 17.15 MasterChef Türkiye• 20.00 MasterChef Türkiye- Yeni Bölümİşte Türkiye'nin en çok sevilen kanallarınınİlgili Haberler:ATV Yayın akışıStar TV Yayın akışıFOX Yayın AkışıTRT1 yayın akışı30 Temmuz 2021 Yayın Akışı