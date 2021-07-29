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30 Temmuz Cuma Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 30 Temmuz Cuma Günü Televizyonda Ne Var? 30 Temmuz Yayın Akışı

30 Temmuz Cuma Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 30 Temmuz Cuma Günü Televizyonda Ne Var? 30 Temmuz Yayın Akışı

30 Temmuz Cuma günü haftanın sonuna gelinirken televizyon ekranlarının sevilen dizilerinin yeni bölümleri seyircisiyle buluşacak. Türkiye’nin en sevilen kanallarında bu akşam hangi dizilerin oynayacağı merak konusu! Milyonlarca seyircinin takip ettiği dizilerin yeni bölümüne saatler kala 30 Temmuz Cuma yayın akışı seyircinin gündemine geldi. 30 Temmuz Cuma Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 30 Temmuz Cuma Televizyonda Hangi Diziler Var?

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 11:39
30 Temmuz Cuma Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 30 Temmuz Cuma Günü Televizyonda Ne Var? 30 Temmuz Yayın Akışı

Türkiye'nin sevilen kanallarında oldukça yoğun bir haftanın sonuna gelindi. İşte birbirinden farklı dizilerin ekrana geleceği 30 Temmuz Cuma yayın akışı! 30 Temmuz Cuma günü hangi diziler var?

30 Temmuz 2021 Cuma ATV Yayın Akışı


• 08.00 Kahvaltı Haberleri

• 10.00 Kardeşlerim

• 13.0 ATV Gün Ortası

• 14.00 Maraşlı

• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova

• 19.00 ATV Ana Haber

• 20.00 İnanılmaz Aile 2 TV'de İlk- Yabancı Sinema

30 Temmuz 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı


• 06.00 Geniş Aile

• 07.00 Medcezir

• 09.15 Yüksek Sosyete

• 10.45 Kaçak Gelinler

• 13.15 Aramızda Kalsın

• 16.20 Güzel Köylü

• 18.30 Star Haber

• 20.00 Kazara Aşk


30 Temmuz 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı


• 08.00 Çalar Saat

• 11.00 Şef Akademi Doğada

• 12.30 Hayat Bayram Olsa

• 14.00 Mucize Doktor

• 16.30 Şevkat Yerimdar

• 19.00 FOX Ana Haber

• 20.00 Güldür Güldür Show

30 Temmuz 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı


• 05.30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

• 06.40 Kalk Gidelim

• 10.10 Tozkoparan İskender

• 11.40 Gönül Dağı

• 15.20 Masumlar Apartmanı

• 19.00 Ana Haber

• 20.00 Yabancı Sinema ‘Vikingler Büyük Macera'


30 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 Yayın Akışı



• 06.30 Kanal 7'de Sabah

• 08.00 Tv Filmi Zeliş ile İrem

• 09.45 Yemin

• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı

• 12.30 Dizi ‘Aşk Bir Rüya'

• 14.30 Mutfağım Şahane

• 15.30 Masum

• 18.00 Kanal 7 Haber Saati

• 19.00 Baş Tacım

• 21.30 Diriliş Ertuğrul


30 Temmuz 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı



• 06.30 Oynat Bakalım

• 07.15 8'de Sağlık

• 08.30 Oynat Bakalım

• 09.30 MasterChef Türkiye

• 13.00 Paylaş Benimle

• 15.00 Paylaş Benimle / Yeni Bölüm

• 17.15 MasterChef Türkiye

• 20.00 MasterChef Türkiye- Yeni Bölüm


İşte Türkiye'nin en çok sevilen kanallarının 30 Temmuz Cuma yayın akışı!

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