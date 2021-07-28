Uşak, Vali Funda Kocabıyık'ın katkısıyla vaka sayısında en düşük il!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz tarihleri arasındaki haftalık vaka haritasını paylaştı.









Haritaya göre vaka sayısının en fazla görüldüğü il Siirt olurken, Uşak yine en az koronavirüs vakasına rastlanan il oldu. Haritada Uşak'ın mavi olarak diğer tüm illere örnek olmasındaki en büyük sebep, vali Funda Kocabıyık'ın salgın dönemine olan üstün hassasiyeti oldu.







Kocabıyık, şehirdeki her yeri gezerek mekanlardaki denetimi eksiksiz gerçekleştiriyor. Kuralların uyulması konusundaki hassasiyeti ile bilinen vali Kocabıyık, vatandaşın sağlığı için, kentin en işlek caddesinin metrekareye düşmesi gereken insan sayısı oranında yaya trafiğine sınırlandırılacağı kararını almıştı. Vaka sayısında artış yaşanmaması için önlem almaya ve vatandaşlara yol göstermeye devam eden Kocabıyık, halka sık sık 'Sosyal mesafenizi koruyun' şeklinde uyarı yapmayı da ihmal etmiyor.





