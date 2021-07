Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ilk kez yakılıyor. Tarihi günde Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.



Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletimizin uzun zamandır hasretle beklediği müjdeyi büyük bir gururla vermiştik. 320 milyar metreküplük doğalgaz dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlave 85 milyar metreküplük yeni keşfi açıklamıştık. Son müjdemizde 135 milyar metre küplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik.



"KARADENİZ GAZININ DEVREYE GİRMESİYLE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALACAK"



Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Artık bu işleri kendi gemilerimiz ve insan kaynağımızla yapıyoruz. Bu gemileri tersanelerimizdeki bakım ve geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına soktuk. İnşallah Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacağız.



Biz bu işi hakkıyla yapacaksak teknik ekipman ve donanım işini halletmemiz gerekir dedik, kolları sıvadık. Barbaros Hayrettin Paşa'yı Kanuni sondaj gemimizle bir üst aşamaya çıkardık. 2018'den bu yana 14 derin kuyu açtık. Yaptırım, tehdit, şantaj, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar. Kararlı duruşumuzla geri adım atmadık. Eğer biz yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık, son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının inisiyatifine bırakmış olacaktık.



Artık Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizlerin altını tarıyor, Fatih, Yavuz ve Kanuni de sondajlarını yapıyor. Bugün Fatih sondaj gemimizin açtığı, Kanuni'nin tamamlanmasını yaptığı Türkali 2 kuyusunu gerçekleştiriyoruz. Yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız.



Biz burada bilim, bilgi, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz.



Türkali 2 kuyusunda 3 seviyede uzun süreli akış testleri yapıldı. Bu işlem Türkiye'de ilk defa derin denizde Türkali 2 kuyusunda uygulandı. Akıllı vanalar ve test vanaları devreye sokuldu. Bütün bu operasyon 247 saatlik bir akış sürecinde gerçekleştirildi.



"KARADENİZ GAZININ 2023'E YETİŞMESİ İÇİN BÜYÜK EMEK HARCANIYOR"



Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük emek harcanıyor. Şu ana kadar iyi planlama ve detaylı iş takvimiyle hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık. Son 1 yılda Tuna 1, Türkali 1, Türkali 2, Türkali 2 ve Amasra 1 olmak üzere toplam 5 kuyu açtık.



Buna bir kuyumuzun 40 km. kuzeydoğusunda yer alan Amasra 1 kuyusu, daha önce elde ettiğimiz sismik verilerin yorumlanmasıyla açıldı. Amasra 1 kuyusunun keşfini, Sakarya gaz sahasındaki benzer keşiflerin habercisi olarak görüyoruz. İnşallah buradan gelecek müjdeli haberi de paylaşacağız.



Son aşamada ise her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını inşa edeceğiz. Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. Dünyanın en uzun derin deniz taban bağlantısı olacak bu. Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek, kullanıma girdiğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama, sondaj, üretim kabiliyetini üst bir noktaya taşıyacaktır.



"BÖLGEMİZİN REFAHI İÇİN KİLİT BİR ROLDEYİZ"



Doğalgaz endüstrisini besleyen yan sanayinin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Burada kullanılacak ekipmanın önemli kısmı yerli olacaktır. Bölgemizin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar hep kazançlı çıktı. Kapalı kapılar ardından ne diyorsak dışarıda da aynısını söyleyen bir ülkeyiz. Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında ayrı, sonunda bambaşka konuşmuyoruz. Kendi gazımızın bölge refahına sağlayacağı katkının farkındayız.



Türkiye'nin tecrübe, bilgi birikimi, dostluğundan faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Bu duygularla Türkali 2 Kuyusu akış testinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Enerji bakanlarımıza ve diğer herkese teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, kalın sağlıcakla."



BAKAN DÖNMEZ'İN AÇIKLAMALARI:



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının üç etapta karaya çıkarılacağını belirterek, "İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz." dedi.



Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'nde, Kanuni Sondaj Gemisi'nin kuyu tamamlama işlemlerini yaptığı ve Türkali-2 kuyusu akış testinin gerçekleştirildiğini söyledi.



Karadeniz'de 1 yıl içerisinde 5 derin deniz sondajı yapıldığına dikkati çeken Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkali-1, Türkali-2 ve Türkali-3 tespit kuyularını tamamlarken, Kanuni Sondaj Gemisi'nin haziranda Türkali-2 kuyusunda kuyu tamamlama işlemlerine başladığını anımsattı.



Dönmez, tespit kuyularıyla keşfedilen gaz miktarının doğrulandığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"5 kuyumuzda 140 adet gaz ve su numunesini analiz ettik. Rezervuar koşullarının anlaşılması için 1090 mini test ile akışkan özellikleri, basınç ve sıcaklık ölçümlerini tamamladık. Daha önce Karadeniz gazını üç etapta karaya çıkaracağımızı ifade etmiştik. İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. Alınacak malzemelerin detaylı bir listesi hazırlandı. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz."



"YENİ VERİLER, YENİ MÜJDELERİN DE HABERCİSİ OLACAK"



Bu kapsamda bütün etapların birbirleriyle entegre ve uyumlu bir şekilde ilerlediğine işaret eden Dönmez, ikinci faz olarak adlandırılan karadaki doğal gaz işleme tesisi temelinin 1,5 ay önce atıldığını hatırlattı.



Dönmez, iş takviminin hedeflenen sürede, uygun bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak, son aşamada her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarının inşa edileceğini aktardı.



Karadeniz gazının beraberinde, büyük bir ekonomi ve insan kaynağının da oluştuğunu belirten Dönmez, "Yerli firmalarımız bu sürecin önemli bir parçası olacak. İnsan kaynağı anlamında da burada ciddi bir tecrübe ve know-how birikimi elde ediyoruz. Gazın karaya çıkarılması için ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışırken bir taraftan da sismik aramalarımız devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nda 11 bin kilometrelik 3 boyutlu sismik aramayı tamamladık. Buralardan elde edeceğimiz veriler, yeni müjdelerin de habercisi olacak." ifadelerini kullandı.



Dönmez, "Karadeniz gazı burada bizi ışıtıyor ve ısıtıyor. Ancak yakın zamanda tüm Türkiye'yi ışıtacak ve ısıtacak." diye konuştu.