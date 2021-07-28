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Şehit ağabeyinden Meral Akşener'e '15 Temmuz' sorusu: 'Başbakan olacağım' sözleri hatırlatılınca ne yapacağını şaşırdı

Şehit ağabeyinden Meral Akşener'e '15 Temmuz' sorusu: 'Başbakan olacağım' sözleri hatırlatılınca ne yapacağını şaşırdı

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "15 Temmuz öncesi başbakan olacağım" sözlerini hatırlattı. Akşener'e bunun bir açıklaması olup olmadığını soran şehit ağabeyi, "Bir konuşmanızda da 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz" ifadelerini kullandı. Akşener, şehit ağabeyine kendisinin böyle bir sözü olmadığını söyledi ve "Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz" dedi.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:27
Şehit ağabeyinden Meral Akşener'e '15 Temmuz' sorusu: 'Başbakan olacağım' sözleri hatırlatılınca ne yapacağını şaşırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'ın Erciş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi.

Akşener, ilçenin Emniyet Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederken karşısına FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen çıktı.

'ŞEHİTLER İÇİN NEDEN BİR PROGRAM YAPMADINIZ?'


Hamuryen Akşener'e 'Meral Hanım, 15 Temmuz'dan önce 'başbakan olacağım' dediniz, bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş'e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız' dedi.




'MAHŞERDE SENİNLE YÜZ YÜZE GELECEĞİZ'


Bunun üzerine Akşener de, '15 Temmuz'da benim başbakan olacağım diye bir sözüm yok, Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin, seni böyle düşündürenler haksızsa Allah onları kahretsin. Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz' dedi.



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