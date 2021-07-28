Psikoloji Taban Puanları Kaç? 2021 Psikoloji Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

2021 YKS sonuçları ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden bu sabah son dakika haberi olarak açıklandı. Tercih sürecine resmi olarak 5-13 Ağustos 2021 tarihinde girecek olan adayların hazırlık süreci başladı. En çok araştırılan mesleklerden birisi de her yıl olduğu gibi Psikoloji oldu. Peki, 2021 piskloloji taban puanları kaç? İşte 2021 psikoloji bölümü taban puanları ve sıralaması