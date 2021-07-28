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Psikoloji Taban Puanları Kaç? 2021 Psikoloji Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Psikoloji Taban Puanları Kaç? 2021 Psikoloji Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

2021 YKS sonuçları ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden bu sabah son dakika haberi olarak açıklandı. Tercih sürecine resmi olarak 5-13 Ağustos 2021 tarihinde girecek olan adayların hazırlık süreci başladı. En çok araştırılan mesleklerden birisi de her yıl olduğu gibi Psikoloji oldu. Peki, 2021 piskloloji taban puanları kaç? İşte 2021 psikoloji bölümü taban puanları ve sıralaması

Eğitim / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:09
Psikoloji Taban Puanları Kaç? 2021 Psikoloji Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

ÖSYM, 2021 YKS sonuçlarını 28 Temmuz 2021 tarihinde resmi olarak açıkladı. Adaylar 5-13 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirecekleri tercih aşaması için detaylı araştırmalara başladı. En çok araştırılan üniversite bölümlerinden biri olan Psikoloji taban puanları kaç? Sorusu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Psikoloji taban puanları kaç? 2021 ÖSYM YKS Psikoloji taban puanları baraj puanı kaç?

Psikoloji Taban Puanları Kaç?


İşte 2021 Psikoloji bölümü taban puanları ve sıralaması;






















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