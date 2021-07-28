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Ekonomi
Piyasalar merakla bekliyordu! FED faiz kararını açıkladı!

Piyasalar merakla bekliyordu! FED faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Ekonomi / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 21:11
Piyasalar merakla bekliyordu! FED faiz kararını açıkladı!

FED, FAİZİ SABİT TUTTU
Faiz kararı 11-0 oyla alındı. Fed, aylık Hazine tahvili alımını 80 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 40 milyar dolar olarak sürdürdü.

Fed'in faiz kararıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Koronavirüs ekonomiye yönelik riskler yaratmaya devam ediyor. Veriler ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi. Ekonomi varlık alımlarını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme sağladı. Varlık alım programını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme önümüzdeki toplantılarda daha fazla değerlendirilecek. Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yüksek. Ekonomiye yardım için tüm araçları kullanmaya bağlıyız."

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

ABD Merkez Bankası, beklentiler kapsamında bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu.

Virüs varyantının ABD ekonomisi üzerinde risk oluşturması nedeniyle bu akşamki Fed toplantısında bir değişiklik beklenmiyordu.


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