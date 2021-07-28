Manavgat'taki orman yangılarıyla ilgili soruşturma başlatıldı!

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.



"Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

