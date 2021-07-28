Instagram 16 Yaşın Atındakilerin Hesaplarını Gizli Hesap Olarak Kabul Edecek! Instagram’dan Şaşırtan Karar Geldi

Fotoğraf ve video paylaşımları yaparak kişisel hesapların oluşturulduğu sosyal medya uygulaması Instagram aldığı karar ile internet ortamına damgasını vurdu. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan uygulamaların aksine bugünden sonra Instagram 16 yaşın altındaki bireylerin hesaplarını gizli haber olarak kabul edecek. Peki, 16 yaşının altındakiler Instagram hesabı açabilecek mi?





Instagram 16 Yaşın Atındakilerin Hesaplarını Gizli Hesap Olarak Kabul Edecek



16 Yaşın Altındakiler Instagram Hesabı Açabilecek mi?



Sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram'da pek çok kişi bireysel hesabını oluşturarak video ve fotoğraf paylaşımını gerçekleştirebiliyor. 16 yaş altında olan ve hesap açmak isteyen kişiler bu zamandan sonra Instagram hesaplarını herkese açık hale getirmek istediklerinde uyarı ile karşılaşacaklar. Instagram bireylere reşit olmamaları sebebiyle özel hesapta kalmalarının faydalarını anlatacak. Peki,Gençlerin yanlış paylaşımlar gerçekleştirmemesi için alınan önlemlerde 16 yaş altı kişilerin özelinin korunması hedefleniyor. 16 yaş altı kişilerin de Instagram hesabı açabileceğini ancak hesaplarını herkese açık hale getirmeyeceğini duyuran Instagram, bireyleri sosyal medyadan uzak tutmaya çalışmadıklarını açıkladı. Şirketin gerçekleştirdiği açıklamada;16 yaşın altındaki kişilerin sosyal medyadan uzak tutulması gibi bir amacın olmadığını ancak çocukların olduğundan büyük görünmelerine sebep olan paylaşımlarının engelleneceği bildirildi. Ebeveynler tarafından kontrol edilebilir bir sistem sunacağını açıklayan şirket yaş grubuna uygun tasarımların yapılacağını açıkladı.''Instagram'dan şok haber gelmesi üzerine bu kararın pek çok sosyal medya uygulamasını da etkileyeceği düşünülüyor.İlgili haberler:Instagram 16 Yaşın Atındakilerin Hesaplarını Gizli Hesap Olarak Kabul Edecek