ÖSYM tarafından gerçekleştirilen açıklama sonrasında üniversite adayları 2021 YKS sonuçlarına ulaştı. Pek çok öğrencinin heyecanla beklediği sonuçların yayınlanmasının üzerine hemşirelik taban puanları en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, hemşirelik taban puanları nelerdir? 2021 hemşirelik taban ve tavan puanları…





Hemşirelik Taban Puanları Nelerdir?



Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 12 438,91187 64.274Koç Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 30 436,69984 66.151Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu İngilizce] SAY 9 428,90081 73.003Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik SAY 205 427,99064 73.817İstanbul Medipol Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 18 418,04962 82.635İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Örgün İng.) SAY 21 414,53301 85.868Ankara Üniversitesi Hemşirelik SAY 185 414,44041 85.960Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 15 409,17892 90.914İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik SAY 216 405,45503 94.382Bahçeşehir Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 7 402,58291 97.207Başkent Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 9 400,11922 99.597Dicle Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 398,56473 101.077Gazi Üniversitesi Hemşirelik SAY 226 398,51752 101.120Bahçeşehir Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu İngilizce] SAY 5 391,81003 107.887Ege Üniversitesi Hemşirelik SAY 287 390,06824 109.693İstanbul Medipol Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu İngilizce] SAY 15 388,58805 111.283Biruni Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 14 387,98419 111.942Marmara Üniversitesi Hemşirelik SAY 226 387,50014 112.472Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik SAY 226 383,84192 116.460Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik SAY 154 383,01587 117.363Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik SAY 134 382,62085 117.786Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 381,99858 118.467Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 381,33629 119.178İzmir Ekonomi Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 6 380,65176 119.922Yeditepe Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu İngilizce] SAY 13 380,57356 120.003Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik SAY 205 380,52264 120.067Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik SAY 134 379,24150 121.544İstanbul Medipol Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 15 376,36777 124.874Çukurova Üniversitesi Hemşirelik SAY 175 376,14850 125.141Biruni Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu İngilizce] SAY 6 375,96096 125.368İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 8 374,91657 126.617İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 374,01606 127.682İstinye Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 12 373,56472 128.204Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik SAY 154 372,94318 128.944İstinye Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu İngilizce] SAY 6 372,40027 129.583KTO Karatay Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 11 372,16821 129.843KTO Karatay Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 11 372,16821 129.843İstanbul Bilgi Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 9 372,11711 129.914Selçuk Üniversitesi Hemşirelik SAY 164 372,07755 129.958Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 371,85615 130.206Üsküdar Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 13 371,36717 130.795İstanbul Aydın Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 11 371,05031 131.178İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik SAY 164 370,85762 131.414Mersin Üniversitesi Hemşirelik SAY 185 370,65665 131.640Ankara Medipol Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 10 369,92162 132.523Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 368,88382 133.799İnönü Üniversitesi Hemşirelik SAY 164 368,38968 134.426İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 9 368,37196 134.445Yüksek İhtisas Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 8 367,87273 135.047Lokman Hekim Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 6 366,82530 136.320Sanko Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 10 366,81703 136.331Sakarya Üniversitesi Hemşirelik SAY 134 365,19567 138.406İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik SAY 82 364,31074 139.573Haliç Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 14 363,96217 140.009Demiroğlu Bilim Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 14 363,20987 140.953Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik SAY 205 362,28642 142.180İstanbul Okan Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 9 361,93817 142.657Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik SAY 72 361,15528 143.747Erciyes Üniversitesi Hemşirelik SAY 205 360,61155 144.440Beykent Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 9 360,55642 144.516Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik SAY 134 360,51574 144.565Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik SAY 123 359,06136 146.436Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik SAY 185 358,53604 147.146Toros Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 6 358,41009 147.329İstanbul Kent Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 10 358,17948Atılım Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu İngilizce] SAY 7 358,02920 147.815Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik SAY 175 357,88538 147.995Nuh Naci Yazgan Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 8 357,77762 148.122Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik SAY 164 357,38232 148.620İstanbul Kültür Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 15 357,28691 148.767Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik SAY 82 357,04168 149.112Maltepe Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 15 356,22415 150.201İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 355,94819 150.593Fenerbahçe Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 9 355,51632 151.213Ufuk Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 9 355,25066 151.577Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik SAY 72 355,23223 151.599Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hemşirelik SAY 82 354,01705 153.293Süleyman Demirel Üniversitesi Hemşirelik SAY 164 353,65037 153.788İstanbul Gelişim Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 14 352,56161 155.326Harran Üniversitesi Hemşirelik SAY 123 352,47414 155.439Fırat Üniversitesi Hemşirelik SAY 134 352,25089 155.759Batman Üniversitesi Hemşirelik SAY 72 352,24758 155.762Kırıkkale Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 351,78237 156.403Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 351,20476 157.194Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 351,20007 157.198Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik SAY 246 350,97090 157.518İstanbul Arel Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 10 350,7428 157.821Ordu Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 350,05049 158.797Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 349,50476 159.578İstanbul Atlas Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 9 348,80418 160.610Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik SAY 185 348,74458 160.688Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik SAY 113 348,26077 161.419Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik SAY 164 347,32246 162.846Haliç Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu İngilizce] SAY 9 346,41165 164.208Hasan Kalyoncu Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 14 346,07889 164.720Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik SAY 144 345,84935 165.061Siirt Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 343,66758 168.426Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik SAY 52 343,64351 168.461Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik SAY 82 343,49597 168.718Trakya Üniversitesi Hemşirelik SAY 134 342,95519 169.578İstanbul Gedik Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 15 342,59472 170.178Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik SAY 113 342,41945 170.449Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik SAY 175 341,55433 171.774İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 20 341,00769 172.627İstanbul Gelişim Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu İngilizce] SAY 8 340,83440 172.890Aksaray Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 340,76265 172.997Amasya Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 340,64802 173.188İzmir Tınaztepe Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 10 340,26936 173.791İnönü Üniversitesi Hemşirelik [İ.Ö] SAY 103 340,02273 174.188Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 339,97641 174.269Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik SAY 123 339,62224 174.819Demiroğlu Bilim Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu İngilizce] SAY 20 339,44502 175.100Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik SAY 123 339,05272 175.766Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 338,26880 177.010Yalova Üniversitesi Hemşirelik SAY 62 337,34344 178.577Bingöl Üniversitesi Hemşirelik SAY 82 336,93189 179.253Munzur Üniversitesi Hemşirelik SAY 62 336,81826 179.446Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 336,26814 180.334Karabük Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 336,16886 180.512Atatürk Üniversitesi Hemşirelik SAY 257 335,56951 181.511Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik SAY 113 334,87747 182.695Uşak Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 334,75844 182.915Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hemşirelik SAY 62 334,67521 183.083Selçuk Üniversitesi Hemşirelik SAY 82 334,43808 183.479Düzce Üniversitesi Hemşirelik SAY 175 334,30249 183.709Harran Üniversitesi Hemşirelik SAY 52 333,72630 184.742Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 333,63033 184.905Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik SAY 77 333,28789 185.456Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 333,28536 185.463Toros Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [%50 Burslu] SAY 1 332,63905 186.547Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 332,41312 186.951Giresun Üniversitesi Hemşirelik SAY 113 331,99986 187.669Antalya Bilim Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 9 331,48141 188.614Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 330,75836 189.849Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik SAY 62 330,43641 190.389Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 330,30353 190.617Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 330,26506 190.681Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik SAY 164 330,06561 191.036Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hemşirelik SAY 82 329,88907 191.355Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik SAY 82 329,48781 192.071Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik SAY 82 329,47058 192.100Muş Alparslan Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 328,88976 193.135Sinop Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 328,83672 193.238Bartın Üniversitesi Hemşirelik SAY 62 328,46453 193.915Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 328,18499 194.442Avrasya Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 11 328,00590 194.763Hitit Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 327,69304 195.339Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 327,38289 195.902Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [Burslu] SAY 9 326,77154 197.013Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik SAY 82 326,18874 198.081Atatürk Üniversitesi Hemşirelik [İngilizce] SAY 52 326,08575 198.259Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 325,86539 198.686KTO Karatay Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [%50 Burslu] SAY 9 325,67293 199.061KTO Karatay Üniversitesi [Vakıf] Hemşirelik [%50 Burslu] SAY 9 325,67293 199.061Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 325,60496 199.217Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik SAY 93 324,90333 200.525Siirt Üniversitesi Hemşirelik [İ.Ö] SAY 82 323,44189 203.330Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik [İ.Ö] SAY 62 323,40982 203.380Trakya Üniversitesi Hemşirelik SAY 103 323,40716 203.383Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik [İ.Ö] SAY 62 322,80106 204.520Kafkas Üniversitesi Hemşirelik SAY 164 322,78922 204.545merak eden kişiler geçen yılın verileri doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirebilmektedir.