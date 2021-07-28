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Ekonomi
Haksız işten çıkarmaya karşı 'teşvik' freni devrede

Haksız işten çıkarmaya karşı 'teşvik' freni devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğiyle 10 milyarlık finansman musluğu açıldı, teşvik kurallarıyla işçiler korumaya alındı

Ekonomi / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:24
Haksız işten çıkarmaya karşı 'teşvik' freni devrede

İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin, kısa çalışma uygulamaları sona ererken haksız işten çıkarmaya karşı 'teşvik' freni devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğiyle 10 milyarlık finansman musluğu açıldı, teşvik kurallarıyla işçiler korumaya alındı. İlave istihdam desteğiyle beraber mikro işletmelere ilave istihdam için ucuz kredi desteği sürüyor.


İSTİHDAMA 20 KOLDAN TEŞVİK


Çalışanın işini korumak, yeni istihdam yaratmak için 20'nin üzerinde prim teşviki, destek ve indirimi uygulanıyor. Teşviklerle işverenin işçilik maliyetlerinde indirim sağlanıyor. İstihdam edilen işçiler için 51 il ve iki ilçede istihdam edilen çalışanlar için 6 puanlık prim indirimi bu yılın sonuna kadar sürecek.

Genç, kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanma süreleri uzatıldı. Normalleşme desteği kapsamında Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan primlerin tamamı tutarında destek veriliyor.

Bu destek aylık bin 341 liraya ulaşıyor. İlk defa işe alınan çalışanın sigorta, vergi giderleri asgari ücret üzerinden devlet tarafından karşılanıyor. Sigortalıların, işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.



İşyerinin de çalışanı yeni işe alması gerekiyor. Bu destek tutarı bin 560 lirayla 3 bin 790 lira arasında değişiyor. Özel sektör işyerine 75 lira asgari ücret desteği bu yıl da sürüyor. Artı istihdam için günlük 53.67 lira artı istihdam desteği devam ediyor


100 BİN YENİ İSTİHDAM YARATILACAK


Başvuruların Temmuz başında başladığı makro işletmelere istihdam desteğiyle 100 bine yakın istihdam hedefleniyor. Her bir işçi için yılda 16 bin liralık destek sağlanırken, bu teşvikten işçi sayısı 50'nin altında olan işletmeler yararlanıyor.

Son 12 aydaki işçi sayısına ilave personel alan ucuz kredi kullanıyor. Ücretsiz izindeki işçiyi normal çalışmaya geçiren de faydalanıyor.

İŞÇİ ÇIKARAN YARARLANAMAZ


İlave istihdam, mikro işletmelere istihdam teşvikinden işçi çıkaran işletmeler yeni çalışan sayısı geçen yılın üzerinde çıkmadığı sürece yararlanamayacak.

Kredi desteğinden yararlanmak için işletmede son 12 aylık dönemdeki işçi sayışana ilave olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 arasında yeni işçi istihdam etmek ya da Mart'ta en az 20 gün ücretsiz izinde olan işçiyi normal çalışmaya geçirmek gerekiyor.

Kısa çalışmada veya ücretsiz izinde gösterilen işçiler de ortalama işçi sayısının hesaplanmasında dikkate alınıyor.



YAPILANDIRMAYA DİKKAT


Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası, gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, yapılandıran, taksitlendiren işverenler de bu imkândan yararlanabiliyor. Teşvikten yararlanmak için yapılandırma taksitlerinin de düzenli ödenmesi gerekiyor. İşçi çıkartanlara ödenen pandemi desteği geri alınacak.


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