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Fransa’da insan hakları uzmanı Marwan Muhammad TRT’ye röportaj verdiği için hedef gösterildi

Fransa’da insan hakları uzmanı Marwan Muhammad TRT’ye röportaj verdiği için hedef gösterildi

Kapatılan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi’nin eski direktörü Marwan Muhammad, Fransa’da Müslümanlara yönelik baskıyı TRT'ye verdiği röportajda anlattığı için ülke medyası tarafından hedef gösterildi. Marwan, “Fransa’da İslam düşmanlığı hakkında bahsettiğiniz an tehdit edilip damgalanıyorsunuz” diyerek kendisine yönelik linç kampanyasına tepki gösterdi.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:33
Fransa’da insan hakları uzmanı Marwan Muhammad TRT’ye röportaj verdiği için hedef gösterildi

Müslümanlara baskının her geçen gün arttığı Macron yönetimindeki Fransa'da, Fransız hükümetinin Müslümanlara yönelik baskı ve ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) kapatılmıştı.

MARWAN FRANSIZ MEDYASININ HEDEFİNDE


Kapatılan derneğin eski direktörü Marwan Muhammad, son günlerde Fransız medyası tarafından linç ediliyor. Bunun sebebi ise TRT ekranlarında Fransa'da Müslümanlara nasıl davranıldığına dair uluslararası bir soruşturma çağrısı yapması.

TEK SUÇU TRT'YE RÖPORTAJ VERMESİ


Paris merkezli bir Fransız haber dergisi olan Marianne, “Eski CCIF direktörü Marwan Muhammed, Türk televizyonunda Fransa hakkında her şeyi anlatıyor” başlığı atarak Muhammed'i hedef gösterdi.


Derginin yazısında, TRT'ye verdiği röportajda, Müslümanların değerlerinin aşağılandığı ve yok sayıldığı, camilerin kapatıldığı ülkedeki İslam düşmanlığını anlatan Marven için “Fransa'daki Müslümanların durumu hakkında Türk devlet televizyonunda çok sayıda yalan sıraladı. Utanç verici bir şekilde sarhoş olan Marwan Muhammed, konuyla ilgili uluslararası bir soruşturma bile istedi” denildi.



'KONUŞTUĞUMUZ AN TEHDİT EDİLİYORUZ'


Kendisine yönelik linç kampanyası sonrası Twitter hesabından hedef gösterildiği haberi alıntılayan Marwan, “Fransa'da Müslümanlara nasıl davranıldığına dair uluslararası bir soruşturma çağrısı yaptığım için bana saldıran başka bir değersiz gazete. İslamofobi o kadar 'yok' ki, ondan çıkar sağlayanlar, konuştuğunuz anda size hakaret ediyor, tehdit ediyor ve damgalıyor!” sözleriyle bu duruma tepki gösterdi.


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