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Firari eski CHP vekili Aykan Erdemir'den sahibi Biden'a çağrı: Kabil Havalimanı’nı Erdoğan’a bırakmayın

Firari eski CHP vekili Aykan Erdemir'den sahibi Biden'a çağrı: Kabil Havalimanı’nı Erdoğan’a bırakmayın

CHP'nin eski vekili ve firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir, Newsweek’te kaleme aldığı yazısında Türkiye’yi hedef aldı. FETÖ'cü Erdemir, ABD Başkanı Joe Biden’e, Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin Türkiye’ye bırakılmaması için çağrı yaptı. Aykan Erdemir, Amerika'da elebaşı Fetullah Gülen'in emrinde Türkiye aleyhine komisyonlar dernekler kurmuş olmasıyla ve Türkiye aleyhine propagandalar yapmasıyla biliniyor.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:25
Firari eski CHP vekili Aykan Erdemir'den sahibi Biden'a çağrı: Kabil Havalimanı’nı Erdoğan’a bırakmayın

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vekili ve firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir, Newsweek'te kaleme aldığı ve Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) internet sitesinde de yayımlanan yazısında Türkiye'yi hedef aldı.

ABD BAŞKANINA ÇAĞRI YAPTI


Erdemir, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerle ilgili yazısında, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu.



'TÜRKİYE'YE BIRAKILMASIN'


'Havalimanını Türk Cumhurbaşkanına emanet etmek pek akıllıca bir seçim olmayabilir' diyerek Havalimanı'nın Türkiye'ye bırakılmamasını istedi.

TÜRKİYE'YE TERÖR İFTİRASI


Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın aldığını hatırlatan Erdemir, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütlerine destek verdiği' yalanını gerekçe olarak sundu.



BU İLK AĞLAMASI DEĞİL


ABD'deki kumpas davasına sahte delilleri taşımasıyla gündeme gelen firari CHP eski milletvekili Aykan Erdemir 'Trump'tan Biden'a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu' başlıklı rapordaki rolüyle yeniden gündeme gelmişti. Yazıda 'ABD'nin ulusal çıkarları, Trump'ın Erdoğan gibi otokratlarla kişisel ilişkileri nedeniyle son dört yılda defalarca zarar görmüştür.' ifadeleri dikkat çekiyor.


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