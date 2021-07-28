Firari eski CHP vekili Aykan Erdemir'den sahibi Biden'a çağrı: Kabil Havalimanı’nı Erdoğan’a bırakmayın

CHP'nin eski vekili ve firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir, Newsweek’te kaleme aldığı yazısında Türkiye’yi hedef aldı. FETÖ'cü Erdemir, ABD Başkanı Joe Biden’e, Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin Türkiye’ye bırakılmaması için çağrı yaptı. Aykan Erdemir, Amerika'da elebaşı Fetullah Gülen'in emrinde Türkiye aleyhine komisyonlar dernekler kurmuş olmasıyla ve Türkiye aleyhine propagandalar yapmasıyla biliniyor.
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vekili ve firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir, Newsweek'te kaleme aldığı ve Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) internet sitesinde de yayımlanan yazısında Türkiye'yi hedef aldı.