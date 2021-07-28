Firari eski CHP vekili Aykan Erdemir'den sahibi Biden'a çağrı: Kabil Havalimanı’nı Erdoğan’a bırakmayın

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vekili ve firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir, Newsweek'te kaleme aldığı ve Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) internet sitesinde de yayımlanan yazısında Türkiye'yi hedef aldı.





ABD BAŞKANINA ÇAĞRI YAPTI



'TÜRKİYE'YE BIRAKILMASIN'

TÜRKİYE'YE TERÖR İFTİRASI



BU İLK AĞLAMASI DEĞİL



Erdemir, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerle ilgili yazısında, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu.'Havalimanını Türk Cumhurbaşkanına emanet etmek pek akıllıca bir seçim olmayabilir' diyerek Havalimanı'nın Türkiye'ye bırakılmamasını istedi.Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın aldığını hatırlatan Erdemir, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütlerine destek verdiği' yalanını gerekçe olarak sundu.ABD'deki kumpas davasına sahte delilleri taşımasıyla gündeme gelen firari CHP eski milletvekili Aykan Erdemir 'Trump'tan Biden'a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu' başlıklı rapordaki rolüyle yeniden gündeme gelmişti. Yazıda 'ABD'nin ulusal çıkarları, Trump'ın Erdoğan gibi otokratlarla kişisel ilişkileri nedeniyle son dört yılda defalarca zarar görmüştür.' ifadeleri dikkat çekiyor.