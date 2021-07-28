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Emine Erdoğan ses telleri kesik köpeği Yonca Evcimik'e emanet etti!

Emine Erdoğan ses telleri kesik köpeği Yonca Evcimik'e emanet etti!

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)" ödül törenine Başka Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Törende Emine Erdoğan aracılığıyla 'can dostunu' bulan Yonca Evcimik, "O artık benim köpeğim, can dostum, bulduk birbirimizi" dedi.

Güncel / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:04
Emine Erdoğan ses telleri kesik köpeği Yonca Evcimik'e emanet etti!

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)" ödül töreni düzenlendi. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, sanatçı Yonca Evcimik ile tören sonunda gazetecilere açıklamada bulundu.

Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin görüşlerini paylaşan Zengin, belediyelerin bu konuda önemli katkıları olduğunu dile getirdi. Zengin, "Artık kanunun hayat bulması için gayret sarf edeceğiz. Artık hukuken hiçbir sorunumuz kalmadı, bundan sonrası çalışma artık. Şunu söyleyebilirim, Mecliste sivil toplumla beraber çalıştığımız önemli bir kanun oldu. Hep beraber yaptık bu kanunu." diye konuştu.

Yonca Evcimik de Özlem Zengin'e gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Evcimik, Emine Erdoğan'ın, Keçiören Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ndeki, ses telleri alınan köpeği kendisine emanet etmesine ilişkin duygularını da paylaştı.

Bir buçuk sene öncesine kadar 11 köpek, 2 kedisi olduğunu ancak yakın bir zamanda kardeş olan köpeklerinin çoğunu kaybettiğini belirten Evcimik, "Şu anda 2 köpeğimiz, 2 kedimiz var. O kediler de genç, daha yeni geldiler. Hep soruyorlardı bana 'Alacak mısın?' diye. Bugüne kadar hiçbir köpeği satın almadım, hep geldiler bana sahiplendim, sokakta buldum. Hep şöyle düşündüm, 'Olacaksa da gelecektir benim kucağıma.' dedim. İnanamadım bugün Emine Hanım getirip kucağıma verince. O gün bugünmüş. Ben onu götüreceğim artık bana emanet." diye konuştu.

Evcimik, köpeğine henüz isim düşünmediğini belirtti. Köpeğin, başkentte bir binanın bodrumunda uygun olmayan koşullarda ticari amaçla yetiştirilen ve ses telleri alınan köpeklerden biri olduğunu ise bilmediğini ifade eden Evcimik, ona daha iyi bakacağını söyledi. Programa katıldığında hayvan sahiplenmeyi beklemediğini dile getiren Evcimik, "Ama hep gelecek o bana diyordum, buyurun geldi. Çok mutluyum, ailemize dahil oldu artık." dedi.

"O ARTIK BENİM CAN DOSTUM"

Emine Erdoğan'ın merkezi gezdiği sırada köpeği kucağına aldığını hatırlatan Yonca Evcimik, "Emine Hanım, onun herhalde enerjisini almış ki kucağına almış, o da bana nasip oldu geldi. O artık benim köpeğim, can dostum, bulduk birbirimizi." ifadelerini kullandı.

Evcimik, sahiplendiği köpeği Bodrum'daki evine götüreceğini söyledi.

"ÇOK MUTLU BİR GÜN BENİM İÇİN"

Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin görüşlerini dile getiren Evcimik, "Hep bu işin peşindeydik. Tam istediğimiz gibi oldu mu diye sorarsanız, olmadı aslında fakat bu iyileştirilemeyecek bir şey değil. Bu bir başlasın, herkes sorumluluğunu alsın üstüne düşen görevin, ondan sonra düzelmesi gerekenleri de peyderpey yapacağız diye inanıyorum. Çok mutlu bir gün benim için bugün, yeni bir doğum günü bana." diye konuştu.


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