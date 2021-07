Emine Erdoğan'dan Manavgat'a geçmiş olsun mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Manavgat'taki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.



EMİNE ERDOĞAN'DAN YENİ PAYLAŞIM



Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınıyla ilgili paylaşımda bulundu.





"BİR AN ÖNCE SÖNDÜRÜLMESİNİ DİLİYORUM! DOĞA YEGANE HAZİNEMİZDİR"



Orman yangınını üzüntüyle takip ettiğini belirten Erdoğan, "Hiçbir can zarar görmeden bir an önce söndürülmesini diliyorum. Afetler, telafisi çok zor kayıplara neden oluyor. Doğa, üzerine titrememiz gereken yegane hazinemizdir. Antalyalılara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.