Emine Erdoğan'dan Manavgat'a geçmiş olsun mesajı!

Antalya Manavgat'ta bugün çıkan yangın, kent merkezine kadar sıçradı. Birçok mahalle ve köy boşaltıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Manavgat'ta meydana gelen yangın ile ilgili Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Hiçbir can zarar görmeden bir an önce söndürülmesini diliyorum. Afetler, telafisi çok zor kayıplara neden oluyor. Doğa, üzerine titrememiz gereken yegane hazinemizdir. Antalyalılara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.