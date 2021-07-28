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CHP'li Saruhanlı Belediyesi, 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı

CHP'li Saruhanlı Belediyesi, 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı

Koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek isteyen CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, sağlık çalışanları adına, devlet hastanesinin yanında anıt yaptırdı.

Siyaset / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:22
CHP'li Saruhanlı Belediyesi, 'Sağlıkçı Anıtı' yaptırdı

Manisa'daki CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 1 yıl önce koronavirüse yakalanarak virüsü atlattı.

Başkan Bilgin, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına dikkat çekmek adına bir anıt projesi hazırladı.

Koronavirüs ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithafen, İlçedeki Devlet Hastanesinin yanına "Sağlıkçı Anıtı" yaptırdı.


SAĞLIKÇILARIN ÇABALARINA DİKKAT ÇEKTİ


Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının canla başla görev yaptığını, onların bu fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

"ONLARIN HAKKINI ASLA ÖDEYEMEYİZ"


Bu kapsamda sağlık çalışanları için ilçeye anıt yapmaya karar verdiklerini dile getiren Başkan Bilgin, şu bilgileri aktardı:

"Geçen yıl ekim ayında Covid-19 hastalığı geçirdim. 17 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 gün hastanede tedavi görmüş biri olarak sağlık çalışanlarının ne şartlar altında çalıştığına ben bizzat şahit oldum. Onların hakkını asla ödeyemeyiz.

"SAĞLIKÇI ANITI YAPTIRDIK"


Bu zorlu süreçte ailelerinden ve evlerinden uzak, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalıştılar. Onlara olan teşekkür ve şükranlarımızı sunmak için İlçemizdeki Devlet Hastanesinin yanındaki orta refüjde ‘Sağlıkçı Anıtı’ yaptık. Hayırlı olsun."

BAŞARIYI SİMGELİYOR


Başkan Bilgin, montajı tamamlanan anıtlardan ilkinin hastalığın bulaşma evresini temsil ettiğini, ikincisinin aşı olmanın önemini yansıttığını, üçüncüsünün ise sağlık çalışanlarının başarısını simgelediğini anlattı.


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