CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma: Irkçı sözleri tepki çekmişti...

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tanju Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu. Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.





NE OLMUŞTU?

SİGORTASIZ MÜLTECİ ÇALIŞTIRMIŞ



CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların, şehirden ayrılmaları için su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini açıklamıştı.CHP’li Tanju Özcan’dan skandal açıklama: 10 kat zam yapacağız!Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaşların aynı fiyattan su kullanamayacağını kaydeden Özcan, "Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor. Gönderelim gitsin" sözlerini sarfetmişti.CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın evinde geçmişte Avatif isimli Faslı yabancı uyruklu bir kadını 1 yıl çalıştırdığı ortaya çıktı. Özcan'ın Avatif'i 1 yıl gibi bir süre çalıştırdığı yaklaşık 5 ay önce de işine son verdiği bildirildi. Faslı kadının işine son verildikten sonra Fas'a geri döndüğü öğrenildi.Özcan'ın yabancı uyruklu bir kadını çalıştırmasının gündeme gelmesinin ardından Özcan'ın eşi Meral Özcan haberlere tepki göstermiş ve mülteci değil çifte vatandaşlığı olan Faslı bir kadın çalıştırdıklarını kabul etmişti. Özcan "Bizim evimizde mülteci çalışmadı, çifte vatandaş olan 8 yıldır Dörtdivanlı biriyle evli Faslı Avatif bir de 8 yaşında kızı olan bir kadıncağız ve sigortalı çalıştırdık" demişti.