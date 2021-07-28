Bill Gates'in Bodrum tatilinde ödediği hesap dudak uçuklattı!

Rus milyarderlerin ardından bu kez de Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi.146 milyar dolar serveti olan Amerikalı iş insanı Bill Gates'in arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda durağı Bodrum oldu.



Mandarin Oriental içindeki lüks restoranda yemek yiyen Bill Gates ve arkadaşları 80 bin lira hesap ödedi.





ZİYARETİNİ GİZLİ TUTTU



ABD'Lİ iş insanı, gözlerden uzak keyifli bir akşam geçirdi. Masayı donatan ekip, kendilerine yemek ziyafeti çekti.Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.