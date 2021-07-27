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Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Oldu? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı İzle

Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Oldu? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı İzle

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyircinin beğenisini üzerine toplayan Baht Oyunu bu akşam 6. Bölümü ile ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı haftası olması sebebiyle yeni bölümü yayınlanmayan Baht Oyunu’nun izleyicisi bu akşam Baht Oyunu yeni bölüm yayınlanacak mı? Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularını gündeme getirdi. Peki,bu akşam Baht Oyunu var mı?

Dizi / 27 Temmuz 2021 Salı 10:52
Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Oldu? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı İzle

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı Baht Oyunu dizisi geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Kurban Bayramı haftası olması sebebiyle ekranlara kısa süre ara veren Baht Oyunu seyircisi bu hafta da dizinin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bu akşam Baht Oyunu yeni bölüm olacak mı? Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak?

Bu Akşam Baht Oyunu Yeni Bölüm Olacak mı?


Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı reyting rekorları kıran dizi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Bir haftalık kısa bir yayın arasının ardından Baht Oyunu 6. Bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Bora ve Ada arasındaki tatlı ilişkinin seyri değişirken Bora'nın Ada'ya karşı duyguları daha fazla ortaya çıkacak. Peki, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak?

Baht Oyunu Saat Kaçta?

Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?


Tuğçe'nin kampa Bora ile birlikte katılacağının düşünülürken Tuğçe aldığı şok haber ile yıkılacak. Bora, kampa Ada ile birlikte gideceğini belirtecek ve ortalık fena halde karışacak. Bora kendi içerisinde yaşadığı kıskançlığı ortaya çıkarmak istemese de Ada ve Rüzgar'ın birbirlerine karşı olan tavırları Bora'yı rahatsız edecek. Birbirlerine karşı kıskançlık savaşı içerisine girecek çiftler arasında yaşanacak olaylar ise kampa damgasını vuracak. Peki, merakla beklenen dizi Baht Oyunu saat kaçta?

Baht Oyunu Saat Kaçta?


Baht Oyunu 6. Bölümü ile her Salı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Baht Oyunu Oyuncuları ve İsimleri


Ekranların sevilen dizisi Baht Oyunu oyuncu kadrosu birbirinden farklı başarılı isimleri barındırmaktadır. Seyircinin severek takip ettiği romantik komedi dizisi Baht Oyunu oyuncuları ve isimleri;

Aytaç Şaşmaz / Bora

Cemre Baysel / Ada

Altan Erkekli

Aslı Sümen /Tuğçe

İdris Nebi Taşkan / Rüzgar

Hande Subaşı

Tuğba Çom Makar / Nergis

Funda İlhan

Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?

Diziseverlerin merakla beklediği Baht Oyunu 6. Bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Kanal D ekranlarında yeni bölümün yayınlanmasının ardından Baht Oyunu 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? ve Baht Oyunu 6. Bölüm izle soruları cevaplandırılacak. Baht Oyunu 6. Bölüm bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında!

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