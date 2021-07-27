Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Oldu? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı İzle

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı Baht Oyunu dizisi geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Kurban Bayramı haftası olması sebebiyle ekranlara kısa süre ara veren Baht Oyunu seyircisi bu hafta da dizinin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bu akşam Baht Oyunu yeni bölüm olacak mı? Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak?





Bu Akşam Baht Oyunu Yeni Bölüm Olacak mı?

Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?



Baht Oyunu Saat Kaçta?



Baht Oyunu Oyuncuları ve İsimleri



Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı reyting rekorları kıran dizi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Bir haftalık kısa bir yayın arasının ardındanbu akşam ekranlara gelecek. Bora ve Ada arasındaki tatlı ilişkinin seyri değişirken Bora'nın Ada'ya karşı duyguları daha fazla ortaya çıkacak. Peki,Tuğçe'nin kampa Bora ile birlikte katılacağının düşünülürken Tuğçe aldığı şok haber ile yıkılacak. Bora, kampa Ada ile birlikte gideceğini belirtecek ve ortalık fena halde karışacak. Bora kendi içerisinde yaşadığı kıskançlığı ortaya çıkarmak istemese de Ada ve Rüzgar'ın birbirlerine karşı olan tavırları Bora'yı rahatsız edecek. Birbirlerine karşı kıskançlık savaşı içerisine girecek çiftler arasında yaşanacak olaylar ise kampa damgasını vuracak. Peki, merakla beklenen diziBaht Oyunu 6. Bölümü ile her Salı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.Ekranların sevilen dizisi Baht Oyunu oyuncu kadrosu birbirinden farklı başarılı isimleri barındırmaktadır. Seyircinin severek takip ettiği romantik komedi dizisiAytaç Şaşmaz / BoraCemre Baysel / AdaAltan ErkekliAslı Sümen /Tuğçeİdris Nebi Taşkan / RüzgarHande SubaşıTuğba Çom Makar / NergisFunda İlhanDiziseverlerin merakla beklediği Baht Oyunu 6. Bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Kanal D ekranlarında yeni bölümün yayınlanmasının ardındanvesoruları cevaplandırılacak.bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında!