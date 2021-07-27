Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Oldu? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı İzle

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı Baht Oyunu dizisi geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Kurban Bayramı haftası olması sebebiyle ekranlara kısa süre ara veren Baht Oyunu seyircisi bu hafta da dizinin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bu akşam Baht Oyunu yeni bölüm olacak mı? Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak?
Bu Akşam Baht Oyunu Yeni Bölüm Olacak mı?
Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı reyting rekorları kıran dizi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Bir haftalık kısa bir yayın arasının ardından Baht Oyunu 6. Bölüm
bu akşam ekranlara gelecek. Bora ve Ada arasındaki tatlı ilişkinin seyri değişirken Bora'nın Ada'ya karşı duyguları daha fazla ortaya çıkacak. Peki, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak?
Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?
Tuğçe'nin kampa Bora ile birlikte katılacağının düşünülürken Tuğçe aldığı şok haber ile yıkılacak. Bora, kampa Ada ile birlikte gideceğini belirtecek ve ortalık fena halde karışacak. Bora kendi içerisinde yaşadığı kıskançlığı ortaya çıkarmak istemese de Ada ve Rüzgar'ın birbirlerine karşı olan tavırları Bora'yı rahatsız edecek. Birbirlerine karşı kıskançlık savaşı içerisine girecek çiftler arasında yaşanacak olaylar ise kampa damgasını vuracak. Peki, merakla beklenen dizi Baht Oyunu saat kaçta?
Baht Oyunu Saat Kaçta?
Baht Oyunu 6. Bölümü ile her Salı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.
Baht Oyunu Oyuncuları ve İsimleri
Ekranların sevilen dizisi Baht Oyunu oyuncu kadrosu birbirinden farklı başarılı isimleri barındırmaktadır. Seyircinin severek takip ettiği romantik komedi dizisi Baht Oyunu oyuncuları ve isimleri
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Aytaç Şaşmaz / Bora
Cemre Baysel / Ada
Altan Erkekli
Aslı Sümen /Tuğçe
İdris Nebi Taşkan / Rüzgar
Hande Subaşı
Tuğba Çom Makar / Nergis
Funda İlhan
Diziseverlerin merakla beklediği Baht Oyunu 6. Bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Kanal D ekranlarında yeni bölümün yayınlanmasının ardından Baht Oyunu 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ve Baht Oyunu 6. Bölüm izle
soruları cevaplandırılacak. Baht Oyunu 6. Bölüm
bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında!