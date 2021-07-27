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Ada Masalı 6. Bölüm İzle Tek Parça Ada Masalı 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Ada Masalı 7. Bölüm Fragmanı

Ada Masalı 6. Bölüm İzle Tek Parça Ada Masalı 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Ada Masalı 7. Bölüm Fragmanı

Ekranları merakla izlenen dizisi Ada Masalı bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Ada Masalı dizisini heyecanla bekleyen izleyiciler ise geçen hafta yayınlanmayan Ada Masalı 6. Bölümün ne bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 6. bölüm bugün var mı? Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

Dizi / 27 Temmuz 2021 Salı 17:53
Ada Masalı 6. Bölüm İzle Tek Parça Ada Masalı 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Ada Masalı 7. Bölüm Fragmanı

Yerli dizi izleyicilerinin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ada Masalı 6. Bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler bu hafta yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Ada Masalı saat kaçta?

Ada Masalı Yeni Bölümde Neler Olacak?


Aliye'nin gözlerini açması bütün Ada halkında sevinç meydana getirecek. Poyraz'ı daha önce bu denli mutlu görmemiş olan Haziran ise Aliye'nin ona anlattıklarını hatırlamasından korkacak. Otel, yaz ayının ilk müşterilerine ev sahipliği yaparken yeni gelen müşteri ekibe kök söktürecektir. Rezervasyonu iptal edilen müşteriye bakarak bu şirket ile çalışmayacağını söyleyen acenteler ile karşı karşıya kalan Haziran ve Poyraz bu durumdan kurtulmanın bir yolunu arayacak. Peki, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?



Ada Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman?


Ada Masalı her salı saat 20.00'da Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Ada Masalı 6. Bölüm bu akşam Star TV'de!

Ada Masalı Nerede Çekiliyor?


Ada Masalı İzmir'e bağlı Seferihisar ilçesinde çekilmektedir.

Ada Masalı Oyuncuları Kimlerdir?

Ada Masalı Oyuncuları Kimlerdir?


Ada Masalı'nın reyting rekorları kıran yeni bölümü sonrasında Ada Masalı oyuncuları ve isimleri tartışma konusu oldu. Başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan dizi her salı yeni bölümüyle seyircinin beğenisini üzerine topluyor. İşte Ada Masalı oyuncuları ve isimleri nelerdir? sorusunun cevabı;

•Ayça Ayşin Turan

•Alp Navruz

•İpek Tenolcay

•Nihan Büyükağaç

•Bülent Çolak

•Cem Anıl Kenar

•Beril Pozam

•Özge Demirtel

•Rami Narin

•Eylül Ersöz

•Bedia Ener

Ada masalı yeni bölümde neler olacak? Ada Masalı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Soruları ve daha fazlası bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde kesinlik kazanacak!

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