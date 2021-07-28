29 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 8 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 29 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 29 Temmuz Perşembe Hangi Diziler Var? Perşembe Günü Dizileri



Türkiye'nin en çok sevilen kanallarında yeni bir gün heyecanla başlıyor. Birbirinden farklı dizi, yarışma ve haber programlarının yeni bölümlerinin yayınlanacağı 29 Temmuz Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? İşte 29 Temmuz perşembe yayın akışı...





29 Temmuz 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı





• 08.00 Kahvaltı Haberleri

• 10.00 Kardeşlerim

• 13.00 ATV Gün Ortası

• 14.00 Maraşlı

• 16.20 Bir Zamanlar Çukurova

• 19.00 ATV Ana Haber

• 20.00 Örümcek Adam Örümcek Evreninde

• 22.15 Uzay Yolcuları

• 00.25 Ölümcül Makineler





29 Temmuz 2021 Perşembe KANAL D Yayın Akışı





• 07.00 Sihirli Annem

• 09.00 Neler Oluyor Hayatta

• 11.00 Yaprak Dökümü

• 13.00 Magazin D Yaz

• 14.00 Yalan Dünya

• 16.15 Aşk-ı Memnu

• 18.45 Kanal D Ana Haber

• 20.00 Medusa Darbesi

• 23.15 Operasyon 41









29 Temmuz 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı





• 07.00 Medcezir

• 09.15 Yüksek Sosyete

• 10.30 Erkenci Kuş

• 13.30 Aramızda Kalsın

• 16.30 Güzel Köylü

• 18.30 Star Haber

• 20.00 Kazara Aşk

• 00.30 Yerli Dizi Tekrar





29 Temmuz 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı





• 06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

• 07.30 Kalp Atışı

• 10.00 Yeni Gelin

• 13.00 Bir Şansım Olsa

• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

• 18.45 Show TV Ana Haber

• 20.00 Ağır Romantik

• 22.15 Ağır Romantik Tekrar





29 Temmuz 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı





• 08.00 Çalar Saat

• 11.00 Şef Akademi Doğada

• 13.45 Aşk Mantık İntikam

• 16.15 Kefaret

• 19.00 Fox Ana Haber

• 20.00 Kefaret

• 00.15 Aşk Mantık İntikam





29 Temmuz 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı





• 05:38İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

• 05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

• 06:50 Vuslat

• 10:25 Tozkoparan

• 12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)

• 15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

• 19:00 Ana Haber (Canlı)

• 19:55 Doğrusu Ne?

• 20:00 Seksenler (Altyazılı)





29 Temmuz 2021 Perşembe Kanal 7 Yayın Akışı





• 06.30 Kanal 7'de Sabah

• 08.00 TV Filmi Balıkçının Karısı

• 10.00 Yemin

• 11.30 Nermin'in Enfes Mutfağı

• 13.20 Emanet

• 14.30 Mutfağım Şahane

• 15.30 Masum

• 18.00 Kanal 7 Haber Saati

• 19.00 Baş Tacım

• 21.30 Diriliş Ertuğrul

• 00.20 TV Filmi Dilek Ağacı









29 Temmuz 2021 Perşembe TV 8 Yayın Akışı





• 06.30 Oynat Bakalım

• 07.15 8'de Sağlık

• 08.30 Masterchef Türkiye

• 13.15 Doya Doya Moda

• 17.15 Masterchef Türkiye

• 20.00 Masterchef Türkiye

• 00.15 Dizi

• 01.30 Doya Doya Moda

• 04.00 Kırmızı Oda



İşte Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 29 Temmuz Perşembe 2021 yayın akışı!