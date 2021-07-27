28 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 28 Temmuz Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 28 Temmuz Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz Çarşamba Günü Dizileri

Türkiye'nin kanallarında yeni bir hafta daha heyecanla devam ediyor. Seyircinin heyecanla beklediği dizilerin yeni bölümlerinin ekrana geleceği 28 Temmuz Çarşamba günü hangi diziler var? 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayın akışı…





28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı



28 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı



28 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı



28 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı



28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı



28 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı



28 Temmuz 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı



• 08.00 Kahvaltı Haberleri• 10.00 Kardeşlerim• 13.0 ATV Gün Ortası• 14.00 Unutursam Fısılda• 16.25 Bir Zamanlar Çukurova• 19.00 ATV Ana Haber• 20.00 Tarzan Efsanesi• 06.00 Geniş Aile• 07.00 Medcezir• 09.15 Yüksek Sosyete• 10.30 Erkenci Kuş• 13.30 Aramızda Kalsın• 16.45 Star Market• 18.45 Star Haber• 20.00 Yerli dizi tekrar• 06.00 Kalp Atışı• 08.30 Bu Sabah• 11.00 Yeni Gelin• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk• 18.45 Show Ana Haber• 20.00 Cam Tavanlar• 08.00 Çağla İle Yeni Bir Gün• 11.00 Şef Akademi Doğada• 13.45 Sen Çal Kapımı• 16.30 Fulya ile Umudun Olsun• 19.00 FOX Ana Haber• 20.00 Sen Çal Kapımı• 06.05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi• 07.15 Kalk Gidelim• 10.55 Tozkoparan İskender• 12.30 Gönül Dağı• 15.55 Masumlar Apartmanı• 19.00 Ana Haber• 20.00 Dünya Hali• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 Tv Filmi• 09.45 Yemin• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı• 12.30 Dizi ‘Aşk Bir Rüya'• 14.30 Mutfağım Şahane• 15.30 Masum• 18.00 Kanal 7 Haber Saati• 19.00 Baş Tacım• 21.30 Diriliş Ertuğrul• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Oynat Bakalım• 09.30 MasterChef Türkiye• 13.00 Paylaş Benimle• 15.00 Paylaş Benimle / Yeni Bölüm• 17.15 MasterChef Türkiye• 20.00 MasterChef Türkiye- KolajTürkiye'nin en sevilen kanallarının