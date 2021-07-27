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Türkiye ve Tunus arasında kritik görüşme!

Türkiye ve Tunus arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Jerandi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi..

Güncel / 27 Temmuz 2021 Salı 21:11
Türkiye ve Tunus arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin; Tunus'un istikrarı ile huzuruna verdiği önemi ve Tunus halkına olan desteğini vurguladı.

NE OLMUŞTU!

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti. Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

MİLLETVEKİLLERİNİ MECLİS'E ALMADILAR

Hükümete yönelik demokrasiye müdahale girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı. Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

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