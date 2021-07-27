Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşıda 26 Temmuz' diyerek duyurdu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılamada son durumu duyurdu. Bakan Koca, "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi." dedi.