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Özel Jet sevgisi ile gündeme gelen Akşener imaj düzeltmeye çalışıyor!

Özel Jet sevgisi ile gündeme gelen Akşener imaj düzeltmeye çalışıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım." ifadelerini kullandıktan sonra özel jetle seyahat ettiği ortaya çıkmıştı. Gelen eleştirilerin ardından imaj çalışması yapmaya çalışan Akşener, Bitlis'e gerçekleştirdiği ziyaretinde tarifeli uçakla poz verdi.

Güncel / 27 Temmuz 2021 Salı 19:15
Özel Jet sevgisi ile gündeme gelen Akşener imaj düzeltmeye çalışıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım." ifadelerini kullandıktan sonra özel jetle seyahat ettiği ortaya çıkmıştı.

Malatya ziyaretini 'Hawker 800XP Performance' tipi özel jetle yapan Akşener'in daha önceki aylarda da Trabzon, Bodrum ve Hatay'a gerçekleştirdiği ziyaretlerde de özel jet kullandığı öğrenilmişti.

ELAZIĞ'DA 'JET' ÖNLEM

Eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından Akşener, Tunceli programı için geldiği Elazığ'da önlemler aldırmış karşılama heyeti ile apronda hatıra fotoğrafı çekilirken, seyahat edilen özel jetin önünde değil de havaalanı binasının önünde poz verilmişti.

Akşener karşılanırken havaalanlarının içine kadar girebilen ulusal ve yerel basın mensupları Elazığ'da aprona sokulmamıştı.

BİTLİS'TE 'TARİFELİ' POZU

Akşener'in "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım." ifadelerini kullanmasının ardından özel jetle seyahat etmesi eleştirilere sebep olmuştu. Yaşananların ardından imaj çalışmasına girişen Akşener Bitlis'e gerçekleştirdiği ziyaretinde tarifeli uçakla poz verdi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Meral Akşener 2018 yılında yaptığı konuşmasında, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmıştı.

Bindiği bir uçakta karşılaştığı yolcuya "Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğim söz. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" sözleriyle de şov yapmıştı.


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