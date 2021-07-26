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Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Oldu? Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı

Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Oldu? Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı

Kalp Yarası’nın geçen hafta yayınlanmayan bölümünün ardından bu hafta da çeşitli sorular sorulmaya başladı. Kalp Yarası 4. Bölüme saatler kala seyirciden gelen bugün Kalp Yarası var mı? sorusu üzerine yapımdan cevap gecikmedi. Peki, bugün Kalp Yarası var mı? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?

Dizi / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:45
Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Oldu? Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Kalp Yarası 5. Bölüm Fragmanı

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyircinin beğenisini kazanan Kalp Yarası bugün 4. Bölümü ile ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta Kurban Bayram haftası olması sebebiyle yeni bölümü yayınlanmayan Kalp Yarası izleyicileri bu hafta yeni bölümün olup olmayacağını merak ediyor. Seyirciden gelen bugün Kalp Yarası var mı? sorusu üzerine yapımdan yanıt gecikmedi. Binlerce izleyiciye sahip olan Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? İşte Kalp Yarası 5. Bölüm fragmanı

Bugün Kalp Yarası Var mı?


Tomris Giritlioğlu'mum eserinden uyarlanmış olan Kalp Yarası dizisine bir haftalık kısa bir ara verildi. Bayram haftası süresinde dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine bu hafta Kalp Yarası yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bugün Kalp Yarası var mı? sorusunu soran kişilere ise yanıt verildi. Bayram sebebiyle ara verilen dizi Kalp Yarası 4. Bölüm bu akşam seyircisiyle buluşacak. Kalp Yarası 4. Bölüm izle linkini arayan kişiler ise dizinin yeni bölümünün yayınlanmasının ardından internet üzerinden bölüme ulaşabilecek. Peki, Kalp Yarası son bölümde neler oldu?



Kalp Yarası Son Bölümde Neler Oldu?



Hande, Yaman'ı vurmayı hedeflerken yanlışlıkla Ayşe'yi vurdu. Bu durum her ne kadar Hande için yıkıcı olmasa da Ayşe ve diğerleri için oldukça yıkıcı oldu. Herkesin hayatını tepetaklak eden bu kaza sonrasında çeşitli yüzleşmeler gerçekleştirildi. Hande ve Ferit'in evlenememesine oldukça sevinen Yaman, bu kez Hande'yi elde edebileceğini düşünmeye başladı. Eski nişanlısının Ayşe ile evlenmesini yediremeyen Hande ise takıntılı hale geldi. Yaman'ın sevdiğini elde etmek için gerçekleştirdiği savaş gün geçtikçe zararlı hale gelirken Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?



Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak?


Baha'nın Ayşe'yi kurtarmak için yararlandığı kişi ölünce Baha'nın hapis cezası katlandı. Zor günler geçiren Baha, Ayşe'nin evlendiğinin haberini duyması üzerine büyük bir şok yaşayacak. Ayşe ve Ferit arasında gerçekleşen yakınlık Ayşe'nin Ferit'e karşı duygularının oluşmasına engel olamayacak. Babasının ölümüne seyirci olan Yaban ise artık kendisi için hiçbir şeyin aynı olmayacağını bilecek. Kendine yeni bir yol çizmeye çalışacak olan Yaman, Hande'den vazgeçecek mi?

Kalp Yarası yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarında!

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