İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 388 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve tekne içerisinde mahsur kalan 388 sığınmacı kurtarıldı, 2 kişi organizatör olduğu iddiasıyla yakalandı. Kurtarılan toplam 388 sığınmacı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.