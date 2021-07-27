Hande Baladın Kimdir? Hande Baladın Kaç Yaşında? Hande Baladın’ın Boyu Kaç?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gerçekleştirdiği performansla göz dolduran Hande Baladın, Türkiye’de ve dünyada başarısı ile ilgi odağı olmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol takımında yer alan Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında?





Hande Baladın Kimdir?



Hande Baladın Kaç Yaşında?



Hande Baladın Nerelidir?



Hande Baladın’ın Kulüp Başarıları Nelerdir?



Hande Baladın’ın Milli Takım Başarıları Nelerdir?



Hande Baladın’ın Bireysel Başarıları Nelerdir?



Voleybola küçük yaşlarda orta oyuncusu olarak başlayan Hande Baladın, ilk kez Eczacıbaşı VitrA’nın altyapısında yetişmiştir. Küçük ve yıldız takımlarda yer alan hande Baladın günümüzde ise Mili Takımda smaçör olarak görev almaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı kulübünde A takıma yükselen başarılı oyuncu 2018-2019 sezonunda ise Galatasaray’da kiralık oyuncu olarak oynamıştır. Türk Milli Takım voleybol oyuncusu olan1 Eylül 1997 yılında dünyaya gelen Hande Baladın 22 yaşındadır. Peki,1997 yılında dünyaya gelen Hande Baladın aslen Kütahyalıdır.• 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu• 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü• 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu• 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu• 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği• 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu• 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü• 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği• 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu• 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü• 2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği• 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği• 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği• 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"• 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusuve daha fazlası bu şekilde yanıtlanmıştır.