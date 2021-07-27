Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı

Son 24 saatte 5 bin 307 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının belirlendiği Fransa'da, Alpes-Maritimes vilayetinden sonra Bas-Rhin vilayetinde de kamuya açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı. Ülkemizde de geçtiğimiz aylarda koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alkol satışı sınırlandırılmış, muhalif medya bu tedbir üzerinden çeşitli algı oyunlarıyla vatandaşları kışkırtma peşine düşmüştü.
Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Fransa'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 307 artışla 5 milyon 999 bin 244'e yükseldi.
Son 24 saatte 45 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 688'e çıktı. Hastanelerde 886'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 843 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 oldu.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 40 milyonu aştı.