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Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı

Son 24 saatte 5 bin 307 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının belirlendiği Fransa'da, Alpes-Maritimes vilayetinden sonra Bas-Rhin vilayetinde de kamuya açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı. Ülkemizde de geçtiğimiz aylarda koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alkol satışı sınırlandırılmış, muhalif medya bu tedbir üzerinden çeşitli algı oyunlarıyla vatandaşları kışkırtma peşine düşmüştü.

Dünya / 27 Temmuz 2021 Salı 11:11
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Fransa'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 307 artışla 5 milyon 999 bin 244'e yükseldi.

Son 24 saatte 45 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 688'e çıktı. Hastanelerde 886'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 843 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 40 milyonu aştı.

ALPES-MARİTİMES'TAN SONRA BAS-RHİN'DE DE MASKE ZORUNLULUĞU, ALKOL YASAĞI


Diğer yandan Alpes-Maritimes vilayetinden sonra, ülkenin doğusundaki Bas-Rhin vilayetinde de Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle 17 Haziran'da kamuya açık alanların büyük kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu yeniden yürürlüğe konuldu.

Marketlerde, toplu taşımada, gösterilerde, sokaklardaki toplu bulunulan alanlar ile kuyruklarda maske takma zorunluluğu geri getirildi.

Vaka sayısının her 100 binde 147'ye çıktığı vilayette, halka açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı.

Bas-Rhin Valisi Josiane Chevalier, eğer salgın durumu daha da kötüleşirse, bar ve restoranlara saat 23.00'da kapanma zorunluluğu getirebileceklerini duyurdu.

TÜRKİYE'DE MUHALİF MEDYA ALGI OPERASYONUNA SOYUNMUŞTU


Ülkemizde de geçtiğimiz aylarda koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alkol satışı sınırlandırılmış, muhalif medya bu tedbir üzerinden çeşitli algı oyunlarıyla vatandaşları kışkırtma peşine düşmüştü.


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