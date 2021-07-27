Forbes: Türkiye, SİHA'larda büyük ihracat pazarı oluşturuyor

Türkiye, savunma sanayiindeki atılımla 15 yıl içinde dünya çapında başlıca İHA-SİHA üreticileri arasındaki yerini aldı.



Suriye, Libya ve son olarak Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın kurtarılması sürecinde oyun değiştirici rolüyle adından sıklıkla söz ettiren insansız araçlar, dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.



"TÜRKİYE, SİHA'LARDA BÜYÜYEN PAZAR"

"KENDİNİ KANITLADI"

"AVRUPA ÜLKELERİ İLGİ GÖSTERİYOR"



ABD merkezli Forbes dergisinde yer alan haberde, Türkiye'nin ürettiği söz konusu araçların büyüyen bir pazara sahip olduğuna dikkat çekildi."Türkiye, büyük olasılıkla, SİHA alanında büyük bir ihracat pazarı oluşturabileceğini kanıtlayacaktır." denildi.Haberde, geçen yıl bazı savaş alanlarında elde edilen başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin yerli üretimi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA), 2021'de yeni ihracat müşterileri kazandığı kaydedildi.24 adet SİHA alımına dair Türkiye ile anlaşmaya imza atan Polonya'nın ilk NATO üyesi olduğu anımsatıldı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın TB2'lerle ilgili "Savaşta kendilerini kanıtladı." ifadesine yer verildi.NATO'nun bir diğer üyesi olan Letonya'nın Türk insansız hava araçlarının tedarikiyle ilgilendiği aktarıldı."Ukrayna da donanmasının Karadeniz'de devriye için TB2 satın aldı." bilgisinin paylaşıldığı haberde şu ifadeler kullanıldı:"Ayrıca Arnavutluk, Türk insansız hava araçları satın almak için yaklaşık 9,7 milyon dolar ayırdı. Diğer Avrupa ülkeleri de Türk SİHA'larını satın alma konusundaki ilgilerini dile getiriyor. Türk insansız hava araçlarına artan ilgi, 2020'de üç aktif savaş bölgesindeki başarıların ardından geliyor."