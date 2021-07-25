Ebrar Karakurt Kimdir? Ebrar Karakurt Kaç Yaşında? Ebrar Karakurt Nereli?

2021 Tokyo Olimpiyatlarında başarı kazanan ve adından bir kez daha söz ettiren Ebrar Karakurt tüm gözlerin üzerine çevrilmesini sağladı! A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda sporseverlerin ilgisini çelen Ebrar Karakurt 12 yaşında Vakıfbank’ta başladığı voleybol kariyerine son hızla devam ediyor. Peki, Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt nereli?
Çocukluk yıllarında voleybol kariyerine başlayan Ebrar Karakurt, başarılı performansıyla Milli Takım'da alt gruplarında yer almıştır. Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, Türkiye Ligi şampiyonluğu gibi pek çok başarıya imza atan Ebrar Karakurt, 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatlarında A Milli Kadın Voleybol takımında yer alması ile bir kez daha adını duyurmayı başarmıştır. Peki, Olimpiyatlarda gösterdiği başarı ile adından söz ettiren Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt hangi takımlarda oynamıştır?