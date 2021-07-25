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Ebrar Karakurt Kimdir? Ebrar Karakurt Kaç Yaşında? Ebrar Karakurt Nereli?

Ebrar Karakurt Kimdir? Ebrar Karakurt Kaç Yaşında? Ebrar Karakurt Nereli?

2021 Tokyo Olimpiyatlarında başarı kazanan ve adından bir kez daha söz ettiren Ebrar Karakurt tüm gözlerin üzerine çevrilmesini sağladı! A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda sporseverlerin ilgisini çelen Ebrar Karakurt 12 yaşında Vakıfbank’ta başladığı voleybol kariyerine son hızla devam ediyor. Peki, Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında? A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt nereli?

Güncel / 25 Temmuz 2021 Pazar 16:17
Ebrar Karakurt Kimdir? Ebrar Karakurt Kaç Yaşında? Ebrar Karakurt Nereli?

Çocukluk yıllarında voleybol kariyerine başlayan Ebrar Karakurt, başarılı performansıyla Milli Takım'da alt gruplarında yer almıştır. Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, Türkiye Ligi şampiyonluğu gibi pek çok başarıya imza atan Ebrar Karakurt, 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatlarında A Milli Kadın Voleybol takımında yer alması ile bir kez daha adını duyurmayı başarmıştır. Peki, Olimpiyatlarda gösterdiği başarı ile adından söz ettiren Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt hangi takımlarda oynamıştır?

Ebrar Karakurt Kimdir?


17 Ocak 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebrar Karakurt, baba tarafından Balıkesirlidir. İsmail Karakurt'un kızı olan Ebrar Karakurt, voleybol kariyerine 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü ile başlamıştır.

VakıfBank formasıyla uzun süre sahalarda yer alan ve Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Ebrar Karakurt, smaçör olarak maçlara çıkmaktadır. A Takım ile birlikte antrenmanlar gerçekleştiren ve zaman zaman A takım forması giyme şansı bulan Karakurt, 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibidir. 1.94 cm boyundan olan Ebrar Karakurt, 2018 yılında VakıfBank A Takımı'nda yer almaya hak kazanmıştır. Peki, Ebrar Karakurt nerelidir?

Ebrar Karakurt Kaç Yaşında?

Ebrar Karakurt Nerelidir?


21 yaşındaki başarılı kadın voleybolcu Ebrar Karakurt aslen Balıkesirlidir.

Ebrar Karakurt Hangi Takımlarda Oynamıştır?


İşte A Milli Kadın Voleybol takım oyuncusu Ebrar Karakurt hangi takımlarda oynamıştır sorusunun cevabı! Ebrar Karakurt'un oynadığı takımlar;

2012-2019 - Vakıfbank

2019-2021 - Türk Hava Yolları

2021 - Igor Gorgonzola Novara

Ebrar Karakurt Kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile çıktığı maçlarda büyük ilgi gören Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında? Ve Ebrar Karakurt'un boyu kaç? Soruları bu şekilde yanıtlanmıştır. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında başarısı ile kendini bir kez daha kanıtlayan Ebrar Karakurt Türkiye'ye gurur yaşatmaya devam etmektedir.

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