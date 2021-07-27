Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!

Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşandı. Kısa süre önce evlenen Berk Giray ve H. Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başladı. Birkaç gün önce evden ayrılan H. Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine geldi. Eşiyle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak bugün öğle saatlerinde H. Giray'ın kapısına dayandı.



Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasındaki Berk ve H. Giray çifti arasında tartışma çıktı. H. Giray tartışma sonrası dayısı Mahmut Akçay'ın evine gitti. İddiaya göre kocası Berk Giray babası Hulusi Giray ve kuzeni ile birlikte eşinin olduğu Mahmut Akçay'ın evine gitti. Burada tartışma yaşanınca çıkan kavgada Mahmut Akçay'ın evde bulunan iki yeğeni İrfan Akçay ve Hulusi Akçay yaralandı.



DÜNÜRÜ-DAMADI VE DAMADININ KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ



H.Giray bu durumu babasına bildirdi. H. Giray'ın babası Mürsel Ağrı olay yerine geldi. İddiaya göre baba da orada çıkan tartışmada yaralandı. Bunun üzerine silahını çeken Mürsel Ağrı, Berk Giray, Hulusi Giray ve kuzen Burak Giray'a ateş ederek öldürdü. Polis yaralı kayınbaba Mürsel Ağrı'yı gözaltına aldı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelinin hastanedeyken polisi arayıp olayı kendisinin gerçekleştirdiğini Hulusi Giray'ın kendisini bacağından vurduğunu ve bunun üzerine olayın yaşandığını aktardı. Yaralıları kendisinin vurmadığını söylediği öğrenildi.



Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerindeki 3 ceset, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.