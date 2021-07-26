ATA AÖF Yaz Okulu Ödemesi Nasıl Yapılır? ATA AÖF Yaz Okulu Ücreti Ne Kadar? 2021 ATA AÖF Yaz Okulu Kaydı Nasıl Yapılacak?

ATA AÖF kayıt tarihleri Atatürk Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvimle birlikte kesinlik kazandı. Final ve bütünleme sınavlarının ardından yaz okulu süreci başladı. Resmi açıklamalar doğrultusunda ATA AÖF yaz okulu ödemesi nasıl yapılır? ve ATA AÖF yaz okulu son ödeme tarihi nedir? İşte ATA AÖF yaz okulu ücretleri…





ATA AÖF Yaz Okulu Ne Zaman?



ATA AÖF Yaz Okulu Ders Seçimleri Ne Zaman?



ATA AÖF Yaz Okulu Ödemesi Nasıl Yapılır?



2021 ATA AÖF Yaz Okulu Ücreti Ne Kadar?



ATA AÖF, fakülte bünyesinde açtığı yaz okulu kayıtları başladı. Milyonlarca öğrencinin alttan kalan derslerini verebilmek için kaydını gerçekleştirebileceğibaşladı. Yaz okuluna gitmek isteyen öğrenciler 26 Temmuz 2021 tarihi itibariyle ATA AÖF yaz okulu kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Peki,Atatürk Üniversitesi yaz okulu ders seçimler 2-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.ATA AÖF yaz okulu ödemeleri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası şubelerinde gerçekleştirilebilmektedir. T.C kimlik numarası ile birlikte internet bankacılığı üzerinden yaz okulu ödemesi yapılabilir. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacak olan ödemeler kredi kartı ile online olarak gerçekleştirilebilmektedir.ATA AÖF yaz okulu ücreti alınan ders sayısından ayrı 250 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda yaz okuluna gitmek isteyen öğrencilerden ders başı ücret alınmayacak. Tek dersten sınava girmek isteyen öğrenciler ve 5 dersten sınava girmek isteyen öğrencilerden aynı ücret talep edilecek.? ve daha fazlası resmi açıklamalar doğrultusunda kesinlik kazanmıştır.