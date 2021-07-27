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28 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 28 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 28 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz Salı Günü Dizileri

28 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 28 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 28 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz Salı Günü Dizileri

28 Temmuz Çarşamba günü merakla beklenen dizilerin yeni bölümleri seyirci karşısına çıkacak. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında haftanın ortasına doğru gelinirken seyirci nefesini tuttu! Milyonlarca izleyicinin beğenerek takip ettiği dizilerin yeni bölümlerine saatler kala 28 Temmuz Çarşamba günü yayın akışı sorulmaya başladı. Peki, 28 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 28 Temmuz Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 28 Temmuz çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz Çarşamba Televizyonda Hangi Diziler Var?

Güncel / 27 Temmuz 2021 Salı 09:50
28 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 28 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 28 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 28 Temmuz Salı Günü Dizileri

Türkiye'nin kanallarında yeni bir hafta daha heyecanla devam ediyor. Seyircinin heyecanla beklediği dizilerin yeni bölümlerinin ekrana geleceği 28 Temmuz Çarşamba günü hangi diziler var? 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayın akışı

28 Temmuz 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı


• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.0 ATV Gün Ortası
• 14.00 Unutursam Fısılda
• 16.25 Bir Zamanlar Çukurova
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Tarzan Efsanesi

28 Temmuz 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı

28 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı


• 06.00 Geniş Aile
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.30 Aramızda Kalsın
• 16.45 Star Market
• 18.45 Star Haber
• 20.00 Yerli dizi tekrar

28 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Kalp Atışı
• 08.30 Bu Sabah
• 11.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show Ana Haber
• 20.00 Cam Tavanlar

28 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı


• 08.00 Çağla İle Yeni Bir Gün
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 13.45 Sen Çal Kapımı
• 16.30 Fulya ile Umudun Olsun
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Sen Çal Kapımı

28 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı


• 06.05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 07.15 Kalk Gidelim
• 10.55 Tozkoparan İskender
• 12.30 Gönül Dağı
• 15.55 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Dünya Hali

28 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Tv Filmi
• 09.45 Yemin
• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı
• 12.30 Dizi ‘Aşk Bir Rüya'
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 Haber Saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul

28 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı

28 Temmuz 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Oynat Bakalım
• 09.30 MasterChef Türkiye
• 13.00 Paylaş Benimle
• 15.00 Paylaş Benimle / Yeni Bölüm
• 17.15 MasterChef Türkiye
• 20.00 MasterChef Türkiye- Kolaj

Türkiye'nin en sevilen kanallarının 28 Temmuz Çarşamba 2021 yayın akışı!

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