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Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!

2000'li yıllara şarkılarıyla damgasını vuran Lara'dan üzücü haber geldi. Covid-19'a yakalanan şarkıcı, yeğeni Yiğit ile birlikte hastaneye kaldırıldı..

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:35
Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı!

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Lara, son olarak üzücü bir haberle gündeme geldi.

Alanya'nın yakından tanıdığı şarkıcı İzzet Keskin'in kardeşi olan ünlü şarkıcı Lara ve yeğeni Yiğit'in Covid 19 testlerinin pozitif çıkması sonucu Antalya'daki Özel hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Şarkıcı Lara'nın ciğerlerine inmesi nedeniyle hastanede tedavi altında tutulduğunu bildiren İzzet Keskin, "Lütfen sosyal mesafeye hijyene dikkat edelim ve herkes aşısını yaptırsın. Lütfen tüm hastalara dua edelim" dedi.



Abisinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Bana bir şey olmaz" demeyin lütfen! Maskenizi takın, çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş" ifadelerini kullandı.


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