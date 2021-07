Tedavisi yok! İlk kez insandan insana bulaştı...

Washington'daki bir bakımevinde ve Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrindeki iki hastanede, ilk kez 2009'da Asya'da tanımlanan yeni bir mantar enfeksiyonu olan Candida auris salgınları bildirildi. Independent'tan Emily Goddard'ın yazdığına göre, vakalardan bazıları üç ana ilaç sınıfının hepsine karşı dayanıklıydı.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) tıbbi yetkililerinden Dr. Meghan Lyman, 'Direniş kümelenmelerini gerçekten ilk kez görmeye başladık' dedi. Bu, hastaların enfeksiyonu birbirlerinden kapabileceği anlamına geliyor.



CDC'ye göre, enfekte hastaların yaklaşık üçte biri 30 gün içinde öldü, ancak zaten ağır hasta oldukları için yetkililer, ölümlerinin mantardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirsiz olduğunu söyledi.



Candida auris, ciddi tıbbi sorunları bulunan hastane ve bakımevi hastaları için tehlikeli addedilen zararlı bir mantar türü. Kan dolaşımına, kalbe veya beyne nüfuz ettiğinde çoğunlukla ölümcül oluyor. Ateş ve titreme gibi belirtiler antibiyotik tedavisinden sonra da devam ediyor.



CDC'nin 'acil' tehdit diye sınıflandırdığı mantarın sağlık tesislerinde başlattığı salgınlar, hastayla temasla ya da kontamine olmuş yüzeylerle yayılıyor.



Sağlık yetkileri, yaygın kullanılan ilaçların enfeksiyonlar üzerinde az etkisinin bulunduğunu görmelerinden bu yana söz konusu süper mantarla ilgili uyarılarda bulunuyor.



New York'ta 2019'da hekimler, son savunma hattı olarak kabul edilen ve ekinokandin ismi verilen ilaç sınıfına da dirençli üç vakayı teşhis etmişti.



Bu vakalarda enfeksiyonların hastadan hastaya yayıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmamıştı. Bilim insanları ilaçlara karşı direncin tedavi sırasında geliştiği sonucuna varmıştı.



Ancak CDC, bu yılın ocak ve nisan ayları arasında görülen bu yeni tedavi edilemez vakalar hastalar arasında yayıldığını bildirdi.



New York Times'ın haberinde, 2009 yılında Japonya'da keşfedilen ve o zamandan beri dünyanın çoğuna yayılmış inatçı bir enfeksiyon olan Candida auris'in bir türlü tedavi edilememesi, evriminde endişe verici bir gelişme olarak aktarıldı.



Washington'da ağır hasta hastalara yönelik bir bakımevindeki 101 Candida auris vakasından oluşan bir küme, üç tür mantar önleyici ilacın hepsine dirençli üç hasta içeriyordu.



Dallas bölgesinde iki hastanedeki 22 vakalık bir kümede, aynı direnç seviyesine sahip iki hasta tespit edildi. Bu tesislerin isimleri paylaşılmadı.



Tedaviye tamamen dirençli 5 kişiden ikisi Teksas biri de Washington'da olmak üzere üçü, hayatını kaybetti. Dr. Lyman, ikisinin de devam eden salgınlar olduğunu ve nisandan bu yana yeni enfeksiyonların da tespit edildiğini söyledi. Bu eklenen sayılar açıklanmadı.



Araştırmacılar tıbbi kayıtları gözden geçirdi ve bu kümelerdeki hastalarda enfeksiyon öncesi mantar önleyici ilaç kullanımına dair hiçbir kanıt bulamadı. Sağlık yetkilileri bunun enfeksiyonların kişiden kişiye yayıldığı anlamına geldiğini belirtiyor.



Bulaşıcı hastalık uzmanları, koronavirüs pandemisinin muhtemelen mantarın yayılmasını hızlandırdığını söylüyor. Salgının ilk aylarında sağlık çalışanlarını engelleyen kişisel koruyucu ekipman kıtlığının, özellikle invaziv mekanik ventilasyona maruz kalan binlerce Kovid-19 hastası arasında mantarın bulaşma fırsatlarını artırdığını söylüyorlar.



Birçok sağlık uzmanı için, pandirençli bir C. auris'in ortaya çıkması, MRSA gibi süper böceklerden antibiyotiğe dirençli salmonellaya kadar antimikrobiyal direncin oluşturduğu tehditler hakkında ciddi bir hatırlatma oldu.



CDC'ye göre, bu tür enfeksiyonlar yılda 2,8 milyon Amerikalıyı hasta ediyor ve 35 bin kişiyi öldürüyor. NYU/Langone Health baş epidemiyoloğu Dr. Michael S. Phillips, ülke genelindeki sağlık sistemlerinin bu tür patojenlerin yayılmasını kontrol altına almakta zorlandığını söyledi.