Şehit Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı skandal bir açıklama yaparak FETÖ'ye sahip çıktı.



Sarıtaşlı, FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'yi vurduktan sonra darbeciler tarafından vurularak şehit edilen Ömer Halisdemir'i "darbeci" diyerek hedef aldı.



İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

SARITAŞLI, DARBECİ SEMİH TERZİ'YE SAHİP ÇIKMIŞTI



İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol; 15 Temmuz darbe girişiminde şehid olan astsubay Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.Ömer Sağol, "Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.Sabah'ın haberine göre Ömer Sağol, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nın olağanüstü toplantıda olduğunu açıkladı.Ömer Sağol; Uğur Songül Sarıtaşlı'nın 22 Temmuz'da paylaşımda bulunduğu, 23 Temmuz tarihinde kendisini kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledi.İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol'un yazılı açıklaması şöyle:"İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Sarıtaşlı Twitter hesabında 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, il teşkilatımızı ve bütün İYİ Parti camiasını derinden üzen çirkin paylaşımda bulunmuştur.""Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir.""Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz, şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kat'a kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz."İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski il başkanı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkmıştı.Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?" ifadelerini kullanarak 15 Temmuz darbecilerine destek olmuştu.İYİ Partili Sarıtaşlı, Şehit Ömer Halisdemir'i suçladığı tweeti tepkiler sonrası sildi, sonra da hesabını kapattı.