Otoyol ve köprü yalanı çöktü! Pandemide bile taahhüdün üzerinde araç geçti

Kamu-özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen projeler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Ulaştırma alanında gerçekleştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) olarak bilenen projeler ekonomiye katkının yanı sıra zamandan, akaryakıttan tasarruf ile emilasyonun azaltılmasını da sağlıyor.



YAP-İŞLET-DEVRET MEYVE VERMEYE BAŞLADI

DEVLET MASRAF ETMEDEN BU PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VİZYON PROJELERE İMZA ATILDI



HEM KARŞI ÇIKIYOR HEM ÇELİŞKİYE DÜŞÜYORLAR

Muhalefet Partilerinin karşı çıktığı YİD projeleri tek tek meyvesini veriyor. Buna en güzel örnek ise ulaştırma alanındaki projeler. Başta CHP olmak üzere muhalefetin iddialarının aksine köprü ve otoyollarında günlük araç geçişleri taahhüt edilen garantilerin üstüne çıktı.Devletin bir kuruş para harcamadan ortaya koyduğu bu eserler, garanti edilenin üzerinde kâr getirmeyi sürdürdüğü taktirde özel sektör kar karının yüzde 30'unu hazineye aktaracak Hükümet yetkilileri geçiş rakamlarının Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştiğine dikkat çekerek salgının tamamen bitmesi ile geçiş rakamlarının daha da artacağını dile getirdiler.Devletin hiçbir şekilde masraf etmediği projelerin işletme giderleri yüklenici firmalar tarafından karşılandığını hatırlatan yetkililer, Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile birlikte Yap-İşlet-Devret modeli üzerinden vizyon proje yatırımlarına muhalefetin manipülasyonlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini söylediler.1980'li yıllarda, Mersin-Akkuyu nükleer enerji santrali ile gündeme gelen YİD'ler model hidroelektrik barajlar, enerji santralleri, havaalanları, ticaret merkezleri, serbest ticaret bölgeleri, metrolar, limanlar, demiryolları gibi kompleks projelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Dünyada birçok ülke tarafından sıklıkla uygulanan Yap-İşlet-Devret modeli ülkelerde döviz harcaması yapılmadan büyük çaplı üretim tesislerinin ve kamu altyapı yatırımları vatandaşın hizmetine sunuluyor.Ulaştırma alanında gerçekleştirilen kamu-özel sektör işbirliğine örnek projelerden bazıları şöyle:*Osmangazi Köprüsü:Garanti edilen araç sayısı 40 binGeçen araç sayısı 42 bin*Hersek-Orhangazi otoyolu:Garanti edilen araç sayısı 40 binGişelerden geçen araç sayısı 51 bin 998*Bursa-Kuzey otoyoluGaranti edilen araç sayısı 35 binGeçen araç sayısı 58 bin 795* Bursa Batı-Balıkesir Batı arası otoyolu:garanti araç sayısı 17 bingeçen araç sayısı 33 bin 746* Avrasya Tüneli:4 yılda 67,7 milyon araç geçti,6 milyar lira ekonomiye katkı sağladı111 milyon saat zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasarrufu oldu.64 bin ton emisyon azalımı, 1,3 milyon araç için km azalması sağlandı.,*Balıkesir Batı-İzmir otoyoluGaranti edilen araç sayısı 23 binGeçen araç sayısı ise 21 bin 959Yap-İşlet-Devret modeli ülkemizdeki muhalefetin sürekli hedefi haline geldi. manipülasyon yaparak yatırımlar hakkında kamuoyuna yanlış bilgiler veren muhalefet, proje ihalelerine girecek yerli ve yabancı şirketleri tehdit edecek kadar ileri gitti. Muhalefetin bu girişimlerine rağmen AK Parti 19 yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürülen kalkınma hamlelerinin birçoğu Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirildi ve azami verimlilik sağlandı. Bu model sayesinde ülkemize yapılan yabancı yatırımların sayısında ciddi bir artış oldu.Muhalefet zaman zaman yaptığı açıklamalarla YİD'e karşı çıkarken tutarsızlıklar da sergiliyor. Türkiye'nin vizyon projelerinden Avrasya Tüneli ve Çanakkale 1915Köprüsü'nün yatırım ortağı olan firmanın sahibi CHP 22. Dönem Milletvekili Ersin Arıoğlu tarafından yapıldı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu2009 yılında katıldığı bir televizyon programında İstanbul'a vaat ettiği metroyu Yap-İşlet-Devret modeliyle yapacağını söyledi. 12 Eylül 2020 tarihinde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapmış "İstanbul'da 12 ilçeyi kapsayan havalimanlarını birbirine bağlayacak hızlı metro yapacağız. 5 milyar dolarlık proje, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek" dedi.