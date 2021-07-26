USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,12
Ana Sayfa.
Güncel
Nevşin Mengü'den Tunus'taki darbeyle ilgili tartışılan tweet!

Nevşin Mengü'den Tunus'taki darbeyle ilgili tartışılan tweet!

Nevşin Mengü'nün Tunus'taki darbeyi alkışladığı tweet'in altına sosyal medya kullanıcıları postal fotoğrafları göndermeye başladı.

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:18
Nevşin Mengü'den Tunus'taki darbeyle ilgili tartışılan tweet!

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede Başbakan'ı görevden alıp Meclis'i feshederek milli iradeye balyoz vurdu.

Ülkede gerçekleşen darbenin ardından, görevden alınan hükümet halkın iradesine sahip çıkmasını istedi ve sokak çağrısı yaptı.

Ülkede Cumhurbaşkanı Said tarafından gerçekleştirilen darbeyi alkışlayanlar da sokaklara indi.

Bu sırada darbeci asker ve polislerle çekilen fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı.

NEVŞİN MENGÜ'DEN DARBEYE GÜZELLEME!

Gazeteci Nevşin Mengü, bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak 'Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri' ifadelerini kullandı.





TEPKİLER ÇIĞ GİBİ


Nevşin Mengü'nün bu paylaşımıyla darbecilerden yana olduğunu belli etmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

Darbecileri alkışlamakla suçlanan Nevşin Mengü'ye asker postallarının fotoğrafları gönderildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı