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Millet İttifakı'nda ırkçı belediye başkanı çatlağı!

Millet İttifakı'nda ırkçı belediye başkanı çatlağı!

CHP ve HDP’li siyasiler; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:36
Millet İttifakı'nda ırkçı belediye başkanı çatlağı!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu; Tanju Özcan'ı eleştirdi ve "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

PİR: "BUNLAR AVRUPA'LI FAŞİSTLERİ ÇOKTAN GEÇTI!"

HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Ziya Pir de; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu'da yaşayan yabancı uyruklulardan su ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınabilmesi için konuyu meclise taşıyacağını açıklamasına tepki gösterdi ve "Buyrun... Bunlar Avrupa'lı faşistleri çoktan geçti!" dedi.

"SOSYAL DEMOKRATLIK İDDİASINDA BULUNANLAR AVRUPA'DAKİ FAŞİSTLERLE AYNI DİLİ ASLA KULLANMAMALI"

Ziya Pir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa'nın 'İkinci Rüşvet Paketi' hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla!" ifadelerini de eleştirdi.

Ziya Pir, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Göçmenler için kullanılan framing'e bakar mısınız! 'Dalgalar', 'sel', 'çocuklarınız refah yüzü görmeyecek'... Elbette göç konusunda çözüm yolları aranmalı, iktidar eleştirilmeli. Fakat sosyal demokratlık iddiasında bulunanlar Avrupa'daki faşistlerle aynı dili asla kullanmamalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili basın açıklaması yaptı. Daha önce yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımları kesen ve işyeri açma ruhsatı vermeyen Özcan, Ağustos ayında yapılacak belediye meclis toplantısında yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını gündeme getireceğini söyledi.


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