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Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı: 44 dereceyi bulacak, hafta boyunca sürecek

Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı: 44 dereceyi bulacak, hafta boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Akdeniz için sıcak hava uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 27- 31 Temmuz arasında Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi.

Yaşam / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:05
Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı: 44 dereceyi bulacak, hafta boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklığına karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı ve güney kıyılarda artmaya başlayacağı, hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

44 DERECEYİ BULACAK


Açıklamada, 'Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32-34, Edirne'de 36- 39, Çanakkale'de 35- 39, Bursa'da 34- 37, Balıkesir'de 34- 38, İzmir'de 37- 40, Manisa'da 38- 42, Aydın'da 41- 44, Muğla'da 38- 41, Antalya'da 39- 41, Adana'da 37- 40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.'

'Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle,11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir' denildi.


KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI


 

Ayrıca, Kastamonu, Karabük ile Sinop'un güney ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlara karşı da uyarı yapıldı.

13.15- 19.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışa ilişkin, 'Kastamonu, Karabük ile Sinop'un güney ve batı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadesine yer verildi.


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