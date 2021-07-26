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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kurz'un skandal sözlerine çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kurz'un skandal sözlerine çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un açıklamalarına tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her şeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değildir." denildi.

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:56
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kurz'un skandal sözlerine çok sert tepki!

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye’yi “daha doğru yer olarak” işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Herşeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değildir.

Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, “göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin” şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz.

Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi’ne taraftır. Avusturya uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacaktır.


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