USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,12
Ana Sayfa.
Siyaset
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sağlıkçılara darbe! Veto etti

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sağlıkçılara darbe! Veto etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuzda meclisten geçen sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararını veto etti.

Siyaset / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:48
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sağlıkçılara darbe! Veto etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuzda meclisten geçen sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararını veto etti.

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla komisyon ve meclisten geçen, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçları ve İSPARK AŞ.'ye ait otoparklardan 2021 yılı sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif, CHP'li İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

Veto kararını AA muhabirine değerlendiren İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Kovid-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, İBB’nin de salgın boyunca sağlıkçılara konaklama, toplu ulaşım ve İSPARK’lar üzerinden yaklaşık 300 milyon liralık katkıda bulunduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun sağlıkçıların yıl sonuna kadar İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmasına ilişkin meclis kararını veto etmesine ilişkin gerekçeli kararı görmediğini belirten Subaşı, "Salgın döneminde birçok kesim, ekonomik olarak çok etkilendi. Büyükşehir Belediyemiz salgının etkisinin azaltılması adına birçok alanda imkanlarıyla halkın yanında oldu. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamalar kaldırılarak normalleşme süreci başlatıldı. İBB de kaynakları, bütçesi belli bir kamu kuruluşudur. Belediyenin de bu dönemde çok ciddi gelir kayıpları oldu. Biz de hükümetin normal düzene geçiş kararı alması sebebiyle mecliste bu süre uzatımına karşı çıktık." dedi.

Subaşı, önümüzdeki dönemde salgının yeniden tırmanışa geçmesi durumunda hükümetin alacağı kararlar doğrultusunda İBB'nin elindeki imkanlarla yine sağlıkçılara ve diğer kesimlere destek olabileceğini söyledi.

İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise salgının bittiği yönündeki savunmanın gerçekçi olmadığını ifade etti.

"İBB'nin samimiyetsiz tavrı burada da ortaya çıkıyor"
Salgınla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Kaynar, "Şu anda yoğun aşılama çalışmaları var. Bir taraftan da vaka sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar ulaşımdan ve otoparklardan ücretsiz faydalanmanın devam etmesi gerekiyor. Salgında canları pahasına fedakarca mücadele eden ve mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarına belediye meclisi tarafından verilen bu imkanın İBB yönetimi tarafından uygulanması gerekir. İBB yönetimi belediye meclisi ile çekişmek yerine belediye meclisi kararlarını uygulaması gerekir, bu yasal görevidir. İBB yönetiminin her konuda sergilediği samimiyetsiz tavır burada da ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

Normalleşme adımları üzerinden karara karşı çıkılmasını da eleştiren Kaynar, aynı meclis toplantısında deniz taşımacılığına sübvanse talebinin gündeme geldiğini ve bunun da kabul edildiğini aktardı.

Gerekçeli kararın yarın meclis müdürlüğüne sunulması beklenirken ağustos ayında tatilde olan İBB Meclisi iade kararını eylül ayında gerçekleştirilecek toplantıda görüşecek.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı