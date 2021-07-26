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CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'nin yalanına TRT'den cevap gecikmedi!

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'nin yalanına TRT'den cevap gecikmedi!

TRT'nin Harbiye'deki radyoevi ve Ulus'taki yerleşkesinin otel olacağını öne süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'ye TRT'den yanıt geldi.

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:20
CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'nin yalanına TRT'den cevap gecikmedi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi deprem güçlendirmesi gerekçesiyle boşaltılan TRT'nin Harbiye'deki radyoevi ve Ulus'taki yerleşkesinin otel olabileceğini iddia etti.

İlgezdi, "TRT, Çekmeköy'de bir yer aldı ve tüm birimleri buraya taşımak için hazırlık yapıyor. Ülkemizin müzik tarihinin en önemli binalarından Harbiye maalesef diğer önemli binalar gibi ya Cumhurbaşkanlığına tahsis edilecek ya da otel olması için özelleştirilecek" dedi.

TRT'DEN CHP'Lİ İLGEZDİ'NİN İDDİASINA CEVAP

TRT'den İlgezdi'nin bu iddiasına yanıt gecikmedi.

TRT, iddialarla ilgili olarak 27 Aralık 2020 tarihinde bir açıklama yapıldığını hatırlattı. O tarihte yapılan açıklamanın tümüyle geçerliliğini koruduğu ifade edildi.

TRT'nin o açıklamasında, ‘’İstanbul’daki TRT binalarının olası bir depreme karşı nasıl bir refleks göstereceğini görmek adına İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden detaylı bir çalışma yapması istenmiştir.’’ denilmişti.

"TEKRAR DÖNÜLECEK"

İTÜ uzmanları tarafından hazırlanan raporlarda, TRT Ulus yerleşkesindeki 3 blok ile tarihî İstanbul Radyosu binasının yeterli deprem performansını sağlamadığı vurgulanarak, güçlendirme çalışmasının zorunlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

TRT’nin yaptığı açıklamada, deprem güçlendirme çalışmalarının ardından güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasıyla birlikte Harbiye’deki TRT İstanbul Radyo binasına ve Ulus’taki kampüse tekrar geri dönüleceği belirtildi.


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