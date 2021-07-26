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CHP İBB bu işi de eline yüzüne bulaştırdı! Metrobüslerde izdiham!

CHP İBB bu işi de eline yüzüne bulaştırdı! Metrobüslerde izdiham!

Koronavirüs döneminde ulaşımı bile yönetemeyen CHP'li İBB yönetimi Kurban Bayramı dönüşünde yine rezil oldu. Haftanın ilk mesai gününde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar kalabalıktan metrobüse dahi binemedi.

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:45
CHP İBB bu işi de eline yüzüne bulaştırdı! Metrobüslerde izdiham!

Bayram Tatilinin sona ermesi ile birlikte Megakent'te haftanın ilk iş günü sabahı araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Sabah saatlerinde de trafik yoğunluğu oluştu.



9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte yeni haftanın ilk gününde mesai başladı.

İstanbul'da ise sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkan vatandaşların toplu taşımayı kullandıkları görüldü.

Ayrıca kendi araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşların trafiği hareketlendirdi.

Toplu taşımayı tercih eden vatandaşların metrobüs ve otobüs duraklarında beklerken maske takıp, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.



Şehrin önemli güzergahlarından biri olan E-5 Karayolu Halıcıoğlu Mevkiinde de yoğunluk yaşandı.


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