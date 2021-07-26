Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili yeni araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Son yapılan araştırma ise, virüsün zeka üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koyuyor.



Imperial College London ve Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, Ocak-Aralık 2020 döneminde, 12 bin 689'u farklı düzeyde koronavirüs geçiren 81 bin 337 kişiyi inceleme altına aldı.



BİLİŞSEL KABİLİYET DÜŞÜYOR

Araştırmaya katılanları bilişsel kabiliyetleri ölçmeye yönelik bir testten geçiren bilim insanları, koronavirüsten iyileşenlerin bilişsel kabiliyetlerinin önemli düşüşe uğradığını tespit etti.



Yapılan araştırmaya göre, virüsü hafif atlatanlar da dahil hastalığı geçirenler, zeka testi çözmede hastalık geçirmeyenlere göre daha çok zorlandı.



Hastalığı ağır geçirenlerde ise bilişsel kabiliyet kaybı, diğerlerine oranla daha fazla oldu.



Bilim insanları; en büyük kaybın akıl yürütme, planlama ve problem çözme gerektiren görevlerde gözlemlendiğini söylüyor.



Bilim insanları: Koronavirüs zeka kaybına neden oluyor #1



Bilişsel düşük performans düzeyi, aynı zamanda hastalığın ne kadar ağır geçirildiğiyle de orantılı.



En büyük kayıplar, 7 puana varan IQ kaybıyla hastaneye yatırılıp ventilatöre bağlananlarda gözlendi. Bu, daha önce felç geçirmiş ve öğrenme güçlüğü bildirenlerde gözlemlenenden IQ kaybından bile daha fazla.



Yalnızca 275 katılımcıdan oluşan küçük bir alt grup, hem koronavirüse yakalanmadan önce hem de yakaladıktan sonra söz konusu zeka testinden geçebildi.



Bilişsel gerileme ile hastalandıktan sonra geçen zaman arasındaki bağı da inceleyen bilim insanları, bu iki etken arasında herhangi bir ilişki bulamadı. Bu da, hastalık sırasında gerileyen bilişsel kabiliyetin, gelecek aylarda geri gelmediğini gösteriyor.



