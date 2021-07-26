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Başörtülü kadına saldırı olayında yeni gelişme!

Başörtülü kadına saldırı olayında yeni gelişme!

İzmir'de başörtülü Rabia Yılmaz (23) minibüs şoförü ve eşi tarafından 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek darp edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler R.E. ile Y.E. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan adliyeye sevk edildi. R.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Y.E. ise ev hapsiyle şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:22
Başörtülü kadına saldırı olayında yeni gelişme!

Alçak saldırı, geçtiğimiz 22 Temmuz Perşembe günü akşam saat 18.25 sıralarında Karabağlar ilçesi Eskiizmir semti Zerek Petrol'ün karşısında meydana geldi. 35 M 9098 plakalı minibüsün şoförü geri manevra yaparken yolda yaya olarak yürüyen 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'ı fark edemedi.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE RABİA YILMAZ OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞTI

Yılmaz, 'Abi ben varım durur musun karşıya geçene kadar' dedi. Ancak minibüs şoförü hiçbir şey olmamış gibi araçla geri gelmeye devam etti ve genç kadının diz kapağıma çarptı. Yılmaz, o acı ve refleksle 'geri zekalı mısın ayağıma çarpıyorsun' dedi. Buna sinirlenen minibüs şoförü ile Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia Yılmaz olay yerinden uzaklaştı.

MİNÜBÜS ŞOFÖRÜ TAKİP ETTİ

Gözü dönmüş minibüs şoförü olay yerinden uzaklaşan Yılmaz'ı aracıyla takip etti. Yolun karşısındaki Cemil Meriç Ortaokulu'nun önüne kadar yürüyen Rabia Yılmaz'ın yanına yanaşan aynı minibüsten bu kez şoförün eşi olan kadın, 'Sen benim kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin' dedi. Yılmaz da bunun üzerine, 'O bana çarptı. O benden özür dilemesi gerekiyor' dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen minibüs şoförü ve eşi Rabia Yılmaz'a saldırdı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇIP SAÇLARINI ÇEKTİ

Dolmuş şoförü Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı. Gözü dönmüş karı koca Rabia Yılmaz'ın saçını çekip darp etmeyi sürdürdü. Genç kızı başörtüsünü kapatmaya çalışırken defalarca tokat yedi. Minibüs şoförü ve eşi, 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek genç kadını darp ederken hakaret etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle genç kadın minibüs şoförü ile eşinin elinden kurtuldu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi minibüslerine atlayan çift olay yerinden uzaklaştı. Önce hastaneden darp raporu alan Rabia Yılmaz, daha sonra Eskizmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

KARI- KOCA GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Rabia Yılmaz'a saldıran karı koca gözaltına alındı. Şüpheliler R.E. ile Y.E. hakkında 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan işlem yapıldı. R.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Y.E. ise ev hapsiyle şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.


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